Gato é pendurado pelo pescoço em muro de casa do DF

Gato está internado em clínica na Asa Sul (PCDF/Divulgação/PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga os responsáveis por pendurar um gato pelo pescoço com um fio no muro de uma casa na região de chácaras de Taguatinga, no Distrito Federal. O caso foi denunciado por vizinhos que gravaram o flagrante e enviaram para a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais. O gato foi resgatado nesta segunda-feira (22).

O animal foi levado ao Hospital Veterinário Público para consulta preliminar, e posteriormente internado em uma clínica na Asa Sul. O animal apresentava infestação de carrapatos, uma marca em volta do pescoço, estava com bastante fome e sede, e desnutrição.

Os suspeitos do crime serão ouvidos nesta terça-feira (23) pela Polícia Civil. O crime de maus-tratos contra cão ou gato pode gerar pena de reclusão de 2 a 5 anos.

Crimes contra animais

Em fevereiro, o R7 mostrou de forma exclusiva que as ocorrências de crimes de maus-tratos a animais cresceram 198% nos últimos seis anos no Distrito Federal. Os registros na Polícia Civil saltaram de 149, em 2018, para 445, em 2023, considerando os casos até novembro. Os dados foram obtidos por meio de um levantamento via Lei de Acesso à Informação.

A reportagem identificou 79 crimes tipificados como crueldade aos animais na capital do país, de 2018 até o ano passado. A diferenciação segue a Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, publicada em 2018, que define maus-tratos como atos e omissões que provocam “dor ou sofrimento aos animais”. Enquanto crueldade é caracterizada por “maus-tratos de forma intencional e/ou continuada”.