Saúde do DF vai fechar tendas que não atendem requisitos do Conselho de Medicina Autarquia flagrou casos de higienização precária e falta de medicamentos em locais para tratamento da dengue

Tendas com irregularidades vão ser desmobilizadas (Material cedido ao R7)

A SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) afirmou que vai desmobilizar as tendas de atendimento para pacientes com dengue que não atenderam os requisitos do CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal). Segundo a pasta, o processo deve começar nesta segunda-feira (22), e ressalta que os pacientes mais graves devem buscar atendimento em hospitais regionais ou unidades de pronto atendimento (leia nota completa abaixo). O CRM apontou problemas como a falta de medicamentos, dificuldade de atendimento e higienização precária.

Por meio de nota, a SES-DF afirmou que a instalação dos pontos foi “fundamental para ampliar o acesso aos serviços de saúde, em especial dos pacientes com sintomas de dengue”. Além disso, a pasta afirmou que o DF está na segunda fase do planejamento, que conta com a instalação de novas tendas.

“Estes equipamentos apresentam estrutura ampliada, maior capacidade de atendimento e, nos casos das unidades montadas no Guará, no Gama e no Paranoá, horário de funcionamento 24 horas. Também já estão em operação outras duas tendas, em Ceilândia e Planaltina, com atendimento das 7h às 19h, diariamente. Estão contratadas, ainda, tendas para Varjão, Samambaia, Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Plano Piloto”, ressalta.

Leia posicionamento na íntegra

“A Secretaria de Saúde está comprometida em garantir o atendimento de qualidade a todas as pessoas que buscam assistência, sempre melhorando os serviços para atender à população.

Para isso, a instalação das primeiras tendas de acolhimento à população foi fundamental para ampliar o acesso aos serviços de saúde, em especial dos pacientes com sintomas de dengue. Vale salientar que estas tendas cumpriram o papel de prestar atenção imediata a milhares de brasilienses, porém, com foco naqueles com sintomas leves da doença, de forma a evitar o agravamento. A rede pública se articulou de forma que os casos de agravamento já eram transferidos de imediato para unidades especializadas, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento.

Agora, em uma segunda fase da mobilização da dengue, foi iniciada no mês de abril a instalação das novas tendas. Estes equipamentos apresentam estrutura ampliada, maior capacidade de atendimento e, nos casos das unidades montadas no Guará, no Gama e no Paranoá, horário de funcionamento 24 horas. Também já estão em operação outras duas tendas, em Ceilândia e Planaltina, com atendimento das 7h às 19h, diariamente. Estão contratadas, ainda, tendas para Varjão, Samambaia, Águas Claras, Taguatinga, Vicene Pires e Plano Piloto.

Todas estas novas tendas estarão instaladas até o fim do mês. Enquanto isso, seguindo o cronograma previamente estabelecido, estão em fase de desativação as tendas instaladas em janeiro.

De acordo com pactuação realizada em reunião feita entre a Secretaria de Saúde e o Conselho Regional de (CRM),as tendas que não atenderam aos requisitos serão desmobilizadas na próxima segunda-feira (22). É importante ressaltar que conforme planejado pela pasta, de acordo com a classificação de gravidade de pacientes com dengue, dos grupos A a D, os casos A e B, mais simples, devem ser atendidos pela rede de 176 Unidades Básicas de Saúde e pelas tendas de acolhimento. Já os classificados como C e D, os mais graves, com sinais de agravamento das doenças, devem seguir para os hospitais regionais ou unidades de pronto atendimento.”

O que diz o Conselho

Segundo o CRM-DF, as vistorias aconteceram entre janeiro e março do ano corrente. Durante as fiscalizações, diversas irregularidades, como ausência de equipamentos para intercorrências, estrutura com higienização precária, dificuldade de remoção de pacientes, ausência de insumos e medicações, ausência de acolhimento e classificação de risco, longo tempo de espera para a realização de exames dos pacientes