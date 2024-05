GDF entrega 40 apartamentos para famílias beneficiadas em programa habitacional

Alto contraste

Subsídio de R$ 15 mil foi aprovado pela CLDF (Lúcio Bernardo Jr / Agência Brasília - 22.05.2024)

O Governo do Distrito Federal entregou nesta quarta-feira (22) 40 apartamentos para famílias beneficiadas em um programa de moradia popular no Riacho Fundo II. O Residencial Valdemiro Oliveira conta com apartamentos de 46,35 m², com dois quartos, sala, cozinha com área de serviço e banheiro. O investimento total da obra foi de R$ 5.582.084,40, com recursos do Governo Federal e da Minha Casa, Minha Vida.

Secretário de Governo, Zé Humberto, explica como funciona o projeto. “As cooperativas que representam o interesse da população, inscrevem as pessoas que tem interesse na habitação e levam até a Codhab, que faz uma análise do perfil socioeconômico de cada família. Depois, o GDF entrega o terreno para a Terracap, como forma de entregar uma moradia mais barata para a população”, pontua. Os apartamentos entregues nesta quarta tinham o valor médio de R$139 mil, que foram financiados pela Caixa Econômica Federal para os compradores.

Marcelo Vaz, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, além da entrega desta quarta, citou a aprovação do subsídio de R$ 15 mil para famílias de baixa renda aprovado na Câmara Legislativa.

“O subsídio poderá ser entregue para famílias que recebam até cinco salários mínimos. E isso vai facilitar a entrada das famílias nos seus imóveis. A gente tinha uma dificuldade muito grande de todos os beneficiários da política habitacional de conseguir fazer os contratos de financiamento exatamente pela falta de entrada. E a partir de agora, com a sanção dessa lei pelo governador, que deve acontecer nos próximos dias, a população vai ter mais acesso a esse financiamento e automaticamente a moradia digna, que é o objetivo maior do governo”, disse.

O deputado Federal, Gilvan Máximo (Republicanos), reforçou a importância da iniciativa. “Essa entrada é importante para quem deseja ter a sua casa própria, ter o seu próprio teto. Hoje temos famílias que saem daqui felizes. E com esses R$ 15 mil de subsídio do governo, isso vai facilitar ainda mais”, assegurou.