Governador do Maranhão desmente informações sobre inundações em municípios

Em São Luís (MA), o céu está com algumas nuvens (Reprodução/ Clima ao vivo)

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), desmentiu a informação de que há pessoas desabrigadas por conta das chuvas que atingem a região e afirmou que nenhuma cidade está inundada. “Nosso Corpo de Bombeiros reforça: no momento, não há pessoas desabrigadas por causa das chuvas no Maranhão. Os municípios que declararam estado de emergência já estão sendo assistidos pela Defesa Civil e todos os órgãos envolvidos, dentro do previsto no nosso plano de prevenção”, disse Brandão nas redes sociais.

As chuvas que atingem o Maranhão deixaram 30 municípios em situação de emergência, afetando 3.940 pessoas, segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira (10) pela Defesa Civil. Até o momento, uma morte foi confirmada e o município de Santa Inês, a cerca de 250 km da cidade de São Luís, decretou estado de calamidade pública. Segundo o governo do Maranhão, equipes trabalham para retirar as famílias das áreas de risco e as pessoas resgatadas estão recebendo apoio do município.

A recomendação é que, em caso de chuvas intensas, a população mantenha distância segura de trechos afetados ou em que o solo esteja encharcado, que aumenta o risco de desmoronamentos e deslizamentos. “Em casos de alagamentos, a população deve procurar um lugar seguro e acionar o serviço de emergência pelo 193″, informou o órgão.

Rio Grande do Sul

As enchentes que afetam o Rio Grande do Sul completam 12 dias nesta sexta-feira (10) com mais de 1,9 milhão de afetados, 337.346 desabrigados, 116 mortos, 136 desaparecidos, pelo menos 86% dos municípios atingidos, barragens rompidas, ruas bloqueadas e rastros de destruição. O balanço foi divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira (10).

A catástrofe afetou o abastecimento de veículos e serviço de comunicação, energia e água. De acordo com a Defesa Civil e o Ministério de Minas e Energia, 162 mil cidades estão sem eletricidade, 452.588 pessoas seguem sem o abastecimento de água e 66 municípios foram prejudicados pela falta de serviços de telefonia.

Em relação à infraestrutura, o governo gaúcho informou que são 81 trechos em 47 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. A Secretaria de Logística e Transportes do RS disponibilizou rotas alternativas para determinadas cidades, e o mapa pode ser acessado pelo site do governo local .

A previsão é de que as chuvas se prolonguem pelos próximos dias, principalmente, na região norte do estado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A recomendação é de que os moradores evitem retornar para as casas enquanto as chuvas estiverem intensas.