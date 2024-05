DF envia bombeiros e agentes da Defesa Civil para ajudar regiões atingidas por chuvas no Sul Ibaneis disse que conversou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para prestar apoio à população e oferecer ajuda

Alto contraste

A+

A-

Taquara, cidade do interior do Rio Grande do Sul, também sofre com as inundações (Divulgação/Prefeitura Municipal de Taquara – 02.05.2024)

O Distrito Federal vai enviar bombeiros e agentes da Defesa Civil para ajudar municípios do Rio Grande do Sul atingidos por fortes chuvas nesta semana. Segundo o governo do estado, pelo menos 235 municípios foram afetados pelas enchentes. Ao todo, 31 pessoas morreram no estado e outras 74 pessoas estão desaparecidas, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h desta sexta-feira (3). Mais de 7 mil pessoas estão em abrigos públicos e ao menos 17 mil moradores estão desalojados.

Pelas redes sociais, o governador do DF, Ibaneis Rocha, escreveu que conversou com Eduardo Leite (PSDB) por telefone para prestar solidariedade e oferecer ajuda. “É com enorme tristeza que testemunhamos as cenas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que atingem a região”, disse.

Ibaneis completou que as forças de segurança do DF estão prontas para prestar o “devido apoio à região”. “Enviarei homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e o que mais for preciso. Informo também que doações estão disponíveis nos canais oficiais do Governo do Rio Grande do Sul”, disse.

É com enorme tristeza que testemunhamos as cenas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que atingem a região. Entrei em contato com o governador @EduardoLeite_ e manifestei que nossas forças de segurança estão prontas para prestar o devido apoio à… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) May 3, 2024

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também utilizou as redes sociais para prestar apoio. “Nossa solidariedade aos gaúchos! O GDF está mandando equipes de bombeiros e reforços para ajudar a resgatar as vítimas”, afirmou.

Publicidade

Nossa solidariedade aos Gaúchos ! O GDF está mandando equipes de bombeiros e reforços para ajudar a resgatar as vítimas . Total apoio ao governador @EduardoLeite_ — Celina Leão (@celinaleao) May 3, 2024

Situação de emergência

Nesta sexta, o governo federal reconheceu a situação de emergência em seis municípios da região Sul do país (veja lista completa abaixo). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e afirma que os serviços públicos e a população dessas localidades podem sofrer com o aumento de doenças infecciosas causadas pelas chuvas e vendavais. Além disso, o Executivo fixou as diretrizes do envio temporário de membros das Forças Armadas para auxiliar os trabalhos das instituições locais. A força-tarefa conta com a atuação de membros da Marinha, Aeronáutica e do Exército.

A situação de emergência é declarada quando uma atividade anormal, provocada por desastres, causa danos e o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público da região. Com a decisão, os municípios passam a ter acesso a recursos federais de forma facilitada, fazer compras emergenciais sem licitação e ultrapassar as metas fiscais previstas para custear ações de combate à crise.

Publicidade

Confira lista completas dos municípios em situação de emergência

Corbélia (RS) - doenças infecciosas virais;

Iracema do Oeste (RS) - doenças infecciosas virais;

Santa Helena (RS) - doenças infecciosas virais;

Rio Grande (RS) – vendaval;

Canelinha (SC) – chuvas intensas;

Paulo Lopes (SC) – chuvas intensas.



Na quinta (2), o governo reconheceu o estado de calamidade pública em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesse caso, a publicação atesta que a estrutura estadual está com a capacidade de resposta substancialmente prejudicada pelo desastre. Assim, o governo do estado passa a ter acesso aos recursos federais.