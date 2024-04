Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

Governo do DF anuncia R$ 9 milhões em programa de reciclagem de eletrônicos Projeto também capacita estudantes e já certificou 2,2 mil alunos; capacidade será ampliada para atender até 10 mil estudantes

Ibaneis Rocha anuncia investimento em programa (Renato Alves/Agência Brasília/Renato Alves/ Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal anunciou nesta quarta-feira (17) a ampliação do programa Reciclotech, voltado para reciclagem de eletrônicos. Conforme adiantado pelo R7, a iniciativa receberá um investimento de R$ 9 milhões e para implementação de Polos de Economia Circular em cinco macrorregiões do DF. Ao todo, mais de 30 regiões administrativas vão ser atendidas.

Governador do DF, Ibaneis Rocha, destacou que a iniciativa é fundamental. “Nada melhor do que ter tecnologia e reciclagem. O projeto leva tecnologia para a criançada, para as escolas, para a Secretaria de Saúde e para o Iges, por exemplo. E vamos continuar trabalhando para trazer benefícios diretos para a população”, disse.

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman, aponta que hoje o Reciclotec é um dos maiores programas de economia circular e inclusão digital do Brasil. “Só no Gama, certificamos cerca de 2,2 mil alunos. Agora ampliamos esses polos para novas regiões e teremos o potencial de certificar 10 mil alunos e doação de 12 mil computadores. Hoje, no Gama, por exemplo, a gente doa cerca de 3,5 mil”, disse.

Reisman acrescenta que “ao expandir o Reciclotech para todo o território do DF” o objetivo é “fomentar o desenvolvimento sustentável e capacitar indivíduos para o mercado de trabalho nas áreas tecnológicas, além de aumentar o alcance do programa para beneficiar mais pessoas”.

Além de oferecer cursos de formação gratuitos para jovens e adultos nas áreas tecnológicas, os polos integrarão o sistema de coleta, triagem e reciclagem de eletrônicos com o intuito de realizar o descarte adequado, o reaproveitamento dos resíduos e o recondicionamento dos equipamentos doados.

Desde sua criação, o Reciclotech já recondicionou e doou 3.507 computadores, reaproveitou 1.055 toneladas de resíduos, certificou 2.200 alunos e coletou 18.759 bens inservíveis do governo. Além disso, o programa possibilitou a economia de 400 milhões de litros de água por meio da reciclagem de materiais.

Aproximadamente 70% dos alunos formados foram inseridos no mercado de trabalho no primeiro ano após a conclusão do curso.

Vejas as macrorregiões atendidas pelo Reciclotech:

Central: Asa Sul; Asa Norte; Cruzeiro; Varjão; e Vila Planalto.

Asa Sul; Asa Norte; Cruzeiro; Varjão; e Vila Planalto. Leste e Norte: Paranoá; Itapoã; São Sebastião; Jardim Botânico; Planaltina; Sobradinho; Sobradinho II; Fercal; Lago Norte; Arapoanga e Noroeste;

Paranoá; Itapoã; São Sebastião; Jardim Botânico; Planaltina; Sobradinho; Sobradinho II; Fercal; Lago Norte; Arapoanga e Noroeste; Sul/Sudeste e Oeste: Gama; Santa Maria; Águas Claras; Recanto das Emas; Samambaia; Taguatinga; Vicente Pires; Brazlândia e Ceilândia

Gama; Santa Maria; Águas Claras; Recanto das Emas; Samambaia; Taguatinga; Vicente Pires; Brazlândia e Ceilândia Centro Sul: Candangolândia; Cidade Estrutural; Guará; Park Way; Núcleo Bandeirante; Riacho Fundo; Riacho Fundo II; Setor de Indústria e Abastecimento (SIA); e Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.