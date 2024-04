Servidor da Receita do DF é investigado por suspeita de cancelar dívidas de empresas Segundo a polícia, o servidor teria cancelado Certidões de Dívida Ativa, no valor total de R$ 13 milhões, após pedidos de empresas

Se condenado, servidor poderá pegar até 20 anos de prisão (Divulgação/ PCDF)

Um servidor do alto escalão da subsecretária da Receita do Distrito Federal (Surec) foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (17) por suspeita de cancelar duas Certidões de Dívida Ativa, no valor total de R$ 13 milhões, após a solicitação de uma empresa. Segundo as investigações, o cancelamento não tinha embasamento quando comparado a situações parecidas.

“O cancelamento foi realizado de forma célere e diversa do que vinha sendo decidido para situações idênticas, ferindo o princípio da isonomia e trazendo vantagem indevida ao contribuinte”, apontou a Polícia Civil.

Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão na casa do investigado, na sede da Surec e em outro setor da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A polícia informou que a operação teve por objetivo consolidar a investigação e identificar o possível envolvimento de outras pessoas.

A Justiça determinou a suspensão do exercício da função pública do servidor investigado e também a proibição de seu acesso às dependências da Surec e da Secretaria de Economia. O servidor é investigado pelos crimes de corrupção passiva e ativa e crime funcional contra a ordem tributária. Se condenado, poderá pegar até 20 anos de prisão.

