Governo federal diz que 20 mil vidas já foram salvas em resgates no Rio Grande do Sul Números envolvem ações das Forças Armadas, defesa civil, policiais, bombeiros e voluntários em operação integrada com agentes locais

Quase 900 agentes federais atuam nos resgates (FAB/Divulgação — 5.5.2024)

O trabalho de resgate e ajuda emergencial no Rio Grande do Sul já salvou, até este domingo (5), 20 mil pessoas de áreas de risco em ações aéreas, por terra e por embarcações, segundo o governo federal. Uma iniciativa integrada que envolve quase mil militares das Forças Armadas, bombeiros, defesa civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outras entidades do estado do Rio Grande do Sul e de municípios.

“Com o nosso trabalho de união, conseguimos salvar 20 mil vidas até o momento. Continuamos no trabalho 24 horas por dia, até que todas as pessoas estejam em segurança. Só posso agradecer, do fundo do coração, o bravo esforço dos profissionais militares, bombeiros, voluntários e voluntárias que estão dando tudo de si neste momento. O que vocês estão fazendo é histórico”, afirmou o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta.

Só das Forças Armadas brasileiras, o trabalho envolve pelo menos 30 helicópteros, 4 aeronaves, 866 viaturas e 182 embarcações, além de 85 equipamentos de engenharia, considerando Exército, Marinha, Aeronáutica e agências parceiras, somando um efetivo de quase 900 pessoas.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou neste domingo o envolvimento direto na pasta nas ações de resgate e salvamento, entre integrantes da Polícia Rodoviária Federal (315), Polícia Federal (319) e Força Nacional (100). São 734 pessoas: 674 policiais e 60 bombeiros. A estrutura para logística conta com 48 caminhonetes especiais, 20 viaturas comuns, 18 botes de resgate, 9 embarcações de resgate, 6 viaturas-reboque, 4 helicópteros, 2 caminhões, 1 jetski e 1 carreta-tanque de abastecimento.

Segundo informações atualizadas pela Defesa Civil às 12h30 deste domingo, já são 336 municípios afetados em todo o estado. Há 16.600 pessoas em abrigos, 88 mil desalojados, 780 mil habitantes afetados de alguma forma. Já houve o registro oficial de 77 mortes e há outras quatro em investigação. A contabilização indica ainda pelo menos 108 desaparecidos e 155 feridos. Há 214 pontos de bloqueio de vias.

Confira atualizações parciais de áreas de ação conectadas ao governo federal

RESGATES AÉREOS — A FAB (Força Aérea Brasileira), por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), atua desde terça-feira (30), na Operação Taquari 2, resgatando os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. Neste domingo, o helicóptero H-60L Black Hawk pousou na Base Aérea de Santa Maria após uma missão de Evacuação Aeromédica (EVAM). A FAB realizou o transporte de uma menina de 13 anos que estava internada em um hospital de Cachoeira do Sul com sangramento cerebral e necessitando de ventilação mecânica. Por conta do estado crítico de saúde, a paciente precisou ser transferida, com urgência, para o Hospital Universitário de Santa Maria.

REMOTAMENTE PILOTADA — A partir da tarde deste domingo, a FAB passa a empregar mais uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), o RQ-900, que pertence à Base Aérea de Santa Maria. Os sobrevoos serão na região da Quarta Colônia. A orientação é que pessoas isoladas, em situação de risco e com necessidade de resgate, ao visualizar ou ouvir a aeronave, saiam dos abrigos, sinalizem ou façam marcas no solo, de modo que possam ser identificadas.

LOGÍSTICA — Na madrugada deste domingo, uma aeronave KC-390 Millennium transportou mais de 18 toneladas de materiais do Grupamento de Apoio Logístico de Campanha. A aeronave decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino à Base Aérea de Canoas. Entre os materiais, estão geradores, banheiros químicos, barracas, colchões, materiais de apoio elétrico e hidráulico que ajudarão a prover suporte de alimentação, alojamento, higienização (banho e sanitários) e manutenção de condições mínimas de bem-estar. Além de toda a carga, a aeronave ainda transportou 14 militares que farão a montagem das estruturas em Canoas.

ENCOSTAS — O Ministério das Cidades anunciou recursos de prevenção no valor R$ 55,2 milhões para quatro projetos apresentados por municípios do Rio Grande do Sul. São três em Porto Alegre e um em Santa Maria. Em Santa Maria, será selecionado um projeto de contenção de encosta no valor de R$ 16 milhões para o bairro de Itararé.

DRENAGEM — O Ministério das Cidades recebeu mais de 800 propostas, totalizando cerca de R$ 40 bilhões. Dessas, 57 são do estado do Rio Grande do Sul e somam R$ 2,2 bilhões. A pasta está ampliando esforços para analisar o quanto antes as propostas, principalmente nos municípios afetados recentemente.

HABITAÇÃO — Depois dos desastres ocorridos no estado em setembro de 2023, foi autorizado crédito extraordinário no valor de R$ 195 milhões (por meio da Medida Provisória 1.193, de 9 de novembro de 2023), para o atendimento às vítimas para construir novas moradias em municípios em estado de calamidade pública no estado. Desse total, R$ 45 milhões foram destinados para o Minha Casa, Minha Vida em áreas rurais e R$ 150 milhões para áreas urbanas.

COMBUSTÍVEL — Sob coordenação do Ministério de Minas Energia, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atua para garantir o abastecimento de combustíveis no Rio Grande do Sul. Entre 3 e 31 de maio, haverá espaço em tancagem entre distribuidores de combustíveis líquidos nos municípios de Canoas e Esteio e foi aprovada a flexibilização temporária de mistura obrigatória de biocombustíveis no Rio Grande do Sul.

ENERGIA — Foi autorizada a importação de energia elétrica do Uruguai (entre 120 e 390 MW) na ordem de R$ 3,2 milhões por dia.

EMENDAS — Um total de R$ 580 milhões em emendas parlamentares já foram liberadas. Os pagamentos devem ser iniciados na segunda-feira pelo Ministério da Saúde, responsável por mais de 90% dos recursos. Há possibilidade de novas liberações ao longo da semana, enquanto os órgãos apontarem mais emendas prontas para o pagamento. Os valores envolvem 458 municípios, incluindo 251 diretamente afetados pelas chuvas.

SAÚDE — Há previsão de voo da Força Aérea Brasileira neste domingo levando insumos hospitalares de nutrição parenteral e integrantes da Força Nacional do SUS. Vinte duplas de aeromédicos (médico + enfermeiro) foram mobilizadas para se deslocarem para o Rio Grande do Sul.

Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República