Ministério anuncia pagamento antecipado do Bolsa Família, Auxílio Gás e BPC para todo o RS

Alto contraste

A+

A-

Temporais e inundações atingem o RS (MAX PEIXOTO/MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO - 05.05.2024)

O ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, informou neste domingo (5) que benefícios sociais como o Bolsa Família, o Auxílio Gás e o BPC terão saque antecipado em todo o Rio Grande do Sul. A medida é motivada pelos temporais e inundações que atingem o estado desde a última semana, com 75 mortos já identificados. De acordo com Dias, a Bolsa Família será feito em todos os 497 municípios do estado, e vai totalizar R$ 414 milhões. Já a antecipação do Auxílio Gás soma R$ 18 milhões.

Quanto ao BPC, o saque antecipado poderá ser feito por 251.906 beneficiários. Desse total, 152.141 são pessoas com deficiência ou doença grave, e 99.765 são idosos.

Além da liberação de benefícios, haverá a entrega de cestas básicas nos municípios atingidos. A princípio, serão 97 mil unidades — com expectativa de entregar pelo menos 4.500 por dia.

Números da tragédia climática

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou no início da tarde deste domingo os números da tragédia no estado. Segundo a instituição, subiu para 75 o número de mortes confirmadas e para 103 os desaparecidos.

Publicidade

Há ainda outros 6 casos em que as mortes são investigadas para que se saiba se elas têm relação com os eventos meteorológicos. Já são 334 municípios atingidos, com 780.725 moradores afetados pelos temporais. Ao todo, estão contabilizadas 88.019 pessoas desalojadas e 16.609 pessoas em abrigos. Pelo menos outras 155 estão feridas.