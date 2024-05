Governo sugere apoio dos bombeiros de cada estado para receber doações ao RS; entenda

Alto contraste

Colchões e roupas de cama e banho são prioridade de doação (Defesa/Divulgação)

O governo federal quer centralizar doações destinadas ao Rio Grande do Sul nas unidades do Corpo de Bombeiros de cada estado. A estratégia busca otimizar o procedimento de envio dos mantimentos mais urgentes ao estado gaúcho e foi discutida neste sábado (4), durante a terceira reunião da Sala de Situação para monitoramento e definição de novas ações para atender a população afetada pelas fortes chuvas que atingem o Sul brasileiro. Agora, a sugestão será articulada com os governadores pela Secretaria de Relações Institucionais com apoio da Secretaria de Comunicação e da Casa Civil.

A ideia é que todas as doações feitas com destino ao RS sejam recebidas pelos bombeiros e que haja uma triagem em cada estado antes do envio dos itens, que chegarão a Porto Alegre das Bases Áreas do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo.

Responsável pela coordenação das ações de resgate em Porto Alegre, o comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, afirma que há doações chegando de todo o país e que os depósitos da capital gaúcha estão cheios, mas é necessário priorizar alguns itens. “Agora, o que é mais necessário são colchões, roupas de cama e banho”, destacou.

Para auxiliar nos resgates e entregas de mantimentos, o governo federal atua com 29 helicópteros, quatro aeronaves, 866 viaturas e 182 embarcações. As ações são lideradas pelas Forças Armadas, com efetivo de quase mil militares que já realizaram 9.749 resgates na região.

“No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, 92 mil cestas básicas foram disponibilizadas para o estado. Sendo que 52 mil já estão em processo de entrega à população e as outras 40 mil estão em trânsito”, detalhou o governo.