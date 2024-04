Haddad fala em acordo com G20 até novembro para taxação de super-ricos Ministro tem priorizado taxação de fortunas como um dos principais temas da presidência brasileira no grupo das maiores economias

Haddad tem priorizado a taxação de super-ricos (Diogo Zacarias/MF - 17/04/2024)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , disse nesta quarta-feira (17), em Washington, que tem esperanças de alcançar um acordo até novembro, dentro do G20, sobre a defesa da taxação dos super-ricos por meio de tributação internacional. Ele afirmou que essa é uma das prioridades das reuniões do FMI (Fundo Monetário Internacional) e da presidência do Brasil no colegiado com as 19 maiores economias do mundo.

“Em um mundo onde as atividades econômicas são cada vez mais transnacionais, nós temos que encontrar maneiras novas e criativas de tributar tais atividades, direcionando receitas para esforços globais comuns, como acabar com a fome e a pobreza e combater as mudanças climáticas”, disse o ministro.

Haddad defendeu a necessidade de taxar os super-ricos e relacionou a ideia ao desafio de enfrentar as disparidades econômicas globais, especialmente agravadas pela pandemia de Covid-19 e pela subsequente fragmentação geoeconômica.

“Essas condições exacerbaram as dívidas e a inflação, impondo escolhas econômicas complexas aos países do [hemisfério] sul para manter a estabilidade macroeconômica”, acrescentou.

O ministro abordou a crise de insegurança alimentar, que afeta 258 milhões de pessoas em 58 países, conforme relatório de 2023. O ministro disse que o Brasil está revitalizando seu compromisso com essas questões por meio de novas políticas e iniciativas sob a atual administração.

“Este esforço envolve várias iniciativas no âmbito do G20, como estratégias para desenvolver infraestruturas inclusivas e discussões sobre formas inovadoras de tributação para os super-ricos, criando espaço fiscal para políticas públicas efetivas.”