Ibaneis assina nomeação de 240 médicos para a saúde pública do DF Reforço será para atendimento de pacientes com dengue; governador diz que DF terá 11 novas tendas contra doença

Governador fez o anúncio nesta sexta-feira (5)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou no fim da manhã desta sexta-feira (5) a nomeação de 240 médicos para reforçar o atendimento de pacientes com dengue. A ampliação de servidores foi aprovada no começo desta semana pela Câmara Legislativa do DF e acontece depois de 200 médicos generalistas passarem a integrar a rede pública. Ibaneis disse que há expectativa de que 11 tendas de hidratação comecem a funcionar na próxima semana para desafogar a demanda por atendimento nos hospitais.

"A informação da Secretaria de Saúde é que a gente está começando a diminuir a quantidade de casos de dengue. A gente espera ter até o final de abril uma melhoria bastante grande nos nossos hospitais", disse.

Os profissionais de saúde foram contratados de forma temporária, pelo período de um ano. Com a redução dos casos de dengue, o governo vai aumentar o atendimento de procedimentos eletivos na rede pública, aproveitando o aumento da mão de obra, informou Ibaneis.

As declarações foram feitas durante entrega de 70 unidades do Residencial Horizonte, no Sol Nascente. O setor habitacional terá 420 unidades habitacionais e atende a população mais vulnerável, com propostas de financiamento mais flexíveis. O residencial conta com um investimento de R$ 68 milhões.

UPA e Instituto Federal para o Sol Nascente

Ibaneis Rocha disse que as obras de construção da UPA do Sol Nascente terão início neste semestre, e a entrega é prevista para 2025. O governo pretende construir um Instituto Federal na região, para beneficiar 1,4 mil estudantes.

"Essa UPA vai ser um mini-hospital. Eu coloquei R$ 8 milhões de emenda para ter essa UPA que vai atender a população que tanto precisa", explicou o deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos).

O parlamentar comentou a importância da construção do Instituto Federal. "São 1,5 mil vagas que serão disponibilizadas para a população no Sol Nascente e Ceilândia, para fazer os cursos profissionalizantes. E esses Institutos Federais são muito importantes para a população."