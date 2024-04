Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Inscrições para a etapa regional dos Jogos Escolares do DF começam nesta segunda Alunos de 12 a 17 anos de escolas públicas e particulares podem participar do evento; inscrições vão até 29 de março

Etapa regional ocorre de 8 a 31 de abril Etapa regional ocorre de 8 a 31 de abril (Mary Leal/ SEEDF)

As inscrições dos JEDF (Jogos Escolares do Distrito Federal) para a etapa nas regiões administrativas estão abertas. A fase ocorre de 8 a 31 de abril com disputas de vôlei, basquete, handebol, futsal e xadrez. Os alunos entre 12 e 17 anos de escolas públicas e particulares podem participar da competição. Os interessados podem se inscrever até 29 de março.

O evento terá duas categorias, uma para adolescentes de 12 a 14 anos e outra para 15 a 17 anos. A competição visa promover a prática esportiva entre os alunos e identificar os futuros destaques do cenário esportivo da capital.

De acordo com a Secretaria de Educação, o evento oferece uma oportunidade valiosa para os alunos desenvolverem habilidades de trabalho em equipe, disciplina, resiliência e liderança, que são fundamentais para o sucesso não apenas nos esportes, mas também na vida cotidiana.

O cronograma do evento foi divulgado no site da secretaria, e a inscrição pode ser feita por meio de formulárioaté 29 de março. Nesta edição, a etapa regional será disputada em 14 regiões administrativas do DF (confira abaixo).

- Brazlândia

- Ceilândia

- Gama

- Guará

- Núcleo Bandeirante

- Paranoá

- Planaltina

- Plano Piloto

- Recanto das Emas

- Samambaia

- Santa Maria

- São Sebastião

- Sobradinho

- Taguatinga

