Janja pede ajuda, e cavalo ilhado em telhado no RS será resgatado nesta quinta Primeira-dama afirmou em uma rede social que equipes já estão no local para retirar o animal, que será levado para um haras

Cavalo ilhado em telhado aguarda resgate em Canoas (RS) (Reprodução/RECORD)

A primeira-dama Janja da Silva afirmou nesta quinta-feira (9) que equipes foram mobilizadas para resgatar um cavalo ilhado no telhado de uma casa no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. O animal, que está há mais de um dia no local, será resgatado ainda nesta quinta. As equipes de resgate estão estudando a melhor forma de retirar o animal, que aparenta estar magro e fraco.

Em uma rede social, Janja disse que veterinários devem acompanhar a ação de resgate do cavalo, apelidado de “Caramelo”. Segundo ela, o animal vai ser encaminhado para um haras.

Acabo de conversar com o General Hertz, Comandante das Operações no RS, e ele já mobilizou equipes para localizar e fazer o resgate do cavalo em Canoas. Os veterinários do Exercito devem acompanhar. Vamos torcer para que o “Caramelo” tenha resistido essa noite. 🙏🏻 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 9, 2024

Até o último domingo (5), equipes dos governos e de voluntários já haviam resgatado ao menos 3,5 mil animais domésticos ilhados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O número, no entanto, deve ser maior, já que se formaram diversos grupos de voluntários para o salvamento, principalmente, de cães e gatos que ficaram para trás devido às inundações no estado.

Proprietária de um pet shop e de uma creche de animais em Esteio (RS), Carla Ebert conta que recepcionou, apenas no último sábado (4), 50 animais deixados nas enchentes. Ela relata que civis estão resgatando os animais ilhados e levando para um abrigo cedido pela prefeitura.

“É muito animal. É uma coisa absurda. A gente vai ver quando baixar a água, a gente nem está preparado para isso, devido aos que morreram. É muito triste”, lamentou Carla. “A gente se organizou como pode e as pessoas foram levando os animais”, completou.

107 mortes confirmadas

Na manhã desta quinta, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul anunciou que 107 pessoas morreram devido às chuvas no estado. Dos 497 municípios, 425 foram afetados. Mais de 164 mil pessoas seguem sem casas, 374 ainda estão feridas, 136 desaparecidas e um óbito ainda está sendo investigado.