JBS anuncia doação de 1 milhão de quilos de proteína ao Rio Grande do Sul

Há 20 dias o estado gaúcho enfrenta alagamentos (MISTER SHADOW/ESTADÃO CONTEÚDO)

A JBS anunciou nesta segunda-feira (27) a doação de 1 milhão de quilos de proteína para as vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A quantidade é suficiente para o preparo de cerca de 6 milhões de refeições. O anúncio ocorreu após reunião entre representantes do agronegócio brasileiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Planalto. O maior desastre ambiental na história do estado deixou 169 mortes confirmadas e 581.638 desalojados, segundo o último balanço da Defesa Civil do estado.

“O Rio Grande do Sul é um estado de extrema importância para a JBS e, desde o início dessa tragédia, a empresa esteve mobilizada para prover doações de itens essenciais para assistência aos afetados pelas chuvas. Mais uma vez, reforçamos nosso compromisso não apenas com nossos colaboradores gaúchos, mas com a população do estado”, afirmou o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, descreveu a reunião como “emocionante” e destacou a situação atual de abastecimento alimentar no Rio Grande do Sul, mencionando que enquanto itens básicos como arroz, feijão e farinha estão disponíveis, há muita dificuldade na distribuição de proteínas. “Os HUBs logísticos, empresas do Rio Grande do Sul, se colocaram à disposição, e agora será feito uma organização com as entidades e com o governo para que a gente crie essa estrutura de logística permanente”, afirmou.

“Esse setor [agropecuário] se mostra mais do que eficiente para vender carne para o Brasul e o mundo, se mostra eficiente também na solidariedade”, completou.

O Grupo JBS já havia anunciado outras ações par ajudar as vítimas das enchentes. No início deste mês, a empresa adiantou o 13º salário de seus colaboradores no estado, injetando mais de R$ 30 milhões na economia local. A JBS também doou 70 toneladas de alimentos, mais de 450 mil litros de água, e 3 mil colchões e cobertores. Além disso, organizou uma campanha interna que arrecadou 240 toneladas de doações entre seus colaboradores em todo o Brasil.

A Flora, empresa de higiene pessoal e limpeza do Grupo J&F, também doou 1 milhão de itens de higiene pessoal para os desabrigados. O PicPay, também integrante do grupo, promoveu campanhas de doação que arrecadaram R$ 2 milhões.