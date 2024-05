JBS antecipa 13º salário para colaboradores que vivem no Rio Grande do Sul De acordo com a empresa, medida representa R$ 30 milhões e visa apoiar colaboradores em ações de curto prazo

JBS antecipará 13º para 15 mil colaboradores do RS Bruno Franco / JBS

A JBS S.A vai antecipar para a próxima semana o 13º salário de mais de 15 mil colaboradores que vivem no Rio Grande do Sul. O anúncio da antecipação foi feito no sábado (4). O maior desastre ambiental na história do estado deixou 83 mortes confirmadas e 111 desaparecidos até o momento . O governo federal reconheceu calamidade pública para 336 municípios (2/3 do total) no domingo (5). Várias regiões gaúchas ainda têm pontos ilhados, estradas e pontes destruídos e moradores à espera de resgate. Há centenas de milhares de moradores sem luz e água.

De acordo com a JBS, a medida representa R$ 30 milhões e visa apoiar, em ações de curto prazo, colaboradores afetados pelos transtornos causados pelas inundações ocorridas no estado.

A multinacional está presente em 20 municípios do RS e afirmou em nota que se mobilizou para oferecer apoio aos colaboradores e às comunidades em que opera. “Até o momento, já foram doados 2.600 cestas básicas, 40 mil kits de higiene e limpeza e 40 toneladas de alimentos”, disse Gilberto Xandó, presidente da JBS Brasil.

De acordo com dados da MetSul, a situação já não é mais tão crítica no Vale do Taquari, no centro do Estado e na Serra, “onde os níveis dos rios estão baixando de forma continuada”: “O pior já passou”. Segundo a empresa de meteorologia, o nível do Rio dos Sinos já começou a recuar no Vale do Sinos, mas segue excepcionalmente alto. A expectativa é de que o pico de vazão do Sinos estará neste começo de semana na parte final da bacia, entre Esteio e Canoas.

“O vale, entretanto, segue alagado com muitas áreas de inundação em cidades do eixo da BR-116 de Campo Bom até Canoas”, na Grande Porto Alegre onde os níveis elevados de água obrigam moradores se abrigarem nos telhados das casas e a esperarem resgate de barco ou jet ski. Segundo a prefeitura do município, o terceiro mais populoso do Estado, 80 mil imóveis foram atingidas.

Avião da FAB leva 18 toneladas de mantimentos para o Rio Grande do Sul

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou na manhã desta segunda-feira (6) de Brasília com 18 toneladas de mantimentos doados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul . Desde a semana passada, ao menos 340 municípios foram afetados por alagamentos. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil, 83 mortes foram confirmadas e 111 pessoas estão desaparecidas.

Os mantimentos, que incluem roupas, colchonetes, água potável e alimentos, foram doados pela população por meio da campanha “Todos Unidos pelo Sul”. A aeronave KC-30 decolou às 10h37 com destino à Base Aérea de Canoas. Segundo a FAB, a previsão é que o avião pouse por volta de 12h40.

“Os pontos de coleta seguem ativos, sendo eles: a Base Aérea do Galeão, a Base Aérea de São Paulo e a Base Aérea de Brasília, que centralizarão as doações, das 8h às 18h”, informou a FAB.

À RECORD, o chefe de comunicação social da Aeronáutica, Daniel Cavalcanti, comentou sobre a necessidade de alimentos não perecíveis, colchonetes, cobertores e água potável. “Esse momento é muito importante, é um momento de solidariedade, onde todos unidos pelo Sul nós realmente podemos reforçar essa corrente solidária”, disse