Lira dispensa registro de presença dos deputados do Rio Grande do Sul na Câmara Medida foi motivada devido às chuvas intensas que atingem o estado e vale desta segunda (6) até a sexta-feira (10)

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados (Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), dispensou o registro de presença de todos os deputados federais do Rio Grande do Sul. A determinação vale entre esta segunda-feira (6) e a sexta-feira (10). O estado tem sido atingido por chuvas intensas desde a semana passada, impossibilitando o funcionamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O aeroporto está fechado até o dia 30 de maio, com todas as operações suspensas.

A bancada gaúcha tem 31 deputados federais eleitos, sendo que três deles estão licenciados, incluindo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.

Segundo as últimas informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgada às 9h desta segunda (6), mais de 850 mil pessoas foram impactadas pelas chuvas fortes, 83 mortes foram confirmadas e 21.957 pessoas estão desalojadas.

R$ 580 milhões em emendas

Mais cedo, o governo federal anunciou que vai liberar, de forma imediata, mais de R$ 580 milhões em emendas parlamentares individuais para serem aplicadas em 448 municípios do Rio Grande do Sul, dos quais R$ 538 milhões são para a área de saúde. O restante do valor vai para áreas como Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional, Agricultura e Pecuária, Educação, Justiça e Segurança Pública e Esporte.

Anúncio foi feito durante uma reunião de ministros e secretários do governo com membros das bancadas estadual e federal do RS. De acordo com o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano, ainda há a possibilidade de liberação de outros R$ 448 milhões em emendas especiais para o Rio Grande do Sul dependendo de acordos de bancada para votação no Congresso.