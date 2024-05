Governo libera R$ 580 milhões em emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul

Alto contraste

Valor será aplicado em 448 municípios do RS (Crédito Lucas Leffa/Secom - 06.05.2024/Crédito Lucas Leffa/Secom - 06.05.2024)

O governo federal anunciou nesta segunda-feira (6) que vai liberar , de forma imediata, mais de R$ 580 milhões em emendas parlamentares individuais para serem aplicadas em 448 municípios do Rio Grande do Sul , dos quais R$ 538 milhões são para a área de saúde. O restante do valor vai para áreas como Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional, Agricultura e Pecuária, Educação, Justiça e Segurança Pública e Esporte.

Anúncio foi feito durante uma reunião de ministros e secretários do governo com membros das bancadas estadual e federal do RS. De acordo com o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano, ainda há a possibilidade de liberação de outros R$ 448 milhões em emendas especiais para o Rio Grande do Sul dependendo de acordos de bancada para votação no Congresso.

A ministra da saúde, Nísia Trindade, adiantou que existe a expectativa de liberação de outros R$ 83 milhões em emendas de bancada para a pasta ainda no início desta semana.

“Só na saúde, liberamos nessa reunião cerca de R$ 614 milhões em pagamentos de emendas individuais e de bancada. Não vamos deixar faltar o dinheiro necessário para que cada tijolo que foi levado pela chuva possa ser recolocado. Cada ponte, cada rua, cada escola, cada unidade de saúde, cada casa que a chuva levou temos que arrumar um jeito de reconstruir”, afirmou Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência.

Lula se reúne com ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta segunda-feira (6) com ao menos cinco ministros para debater o apoio do governo federal para a recuperação do Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas. Até o momento, pelo menos 83 pessoas morreram em decorrência dos temporais e outras 111 estão desaparecidas.

Participaram da reunião os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), Fernando Haddad (Fazenda) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União). Outros integrantes do governo, como a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e o secretário de assessoria de imprensa, também integraram o encontro.