Lula anuncia investimento de R$ 1,3 milhão para Belém receber a COP30, em 2025

Alto contraste

A+

A-

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Antonio Cruz/Agência Brasil - 3.5.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar, nesta segunda-feira (6), de cerimônia de assinatura de convênios entre a Itaipu Binacional, Governo do Pará e a Prefeitura de Belém para revitalizar a capital paraense em função da 30º Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada na cidade em novembro do ano que vem. Será a primeira vez que a região amazônica sediará uma COP, o principal evento sobre mudança climática do mundo.

A hidrelétrica vai destinar R$ 1,3 bilhão no convênio. O valor disponibilizado será investido em obras de infraestrutura urbana na capital paraense, envolvendo qualificação de vias, aumento da rede de esgotamento sanitário, revitalização do Complexo do Ver-o-Peso, entre outras.

No ano passado, Lula garantiu que o governo federal “não vai medir esforços para ajudar tanto a prefeitura de Belém quanto o governo do estado” na preparação para receber o evento. “Vamos ter que melhorar muito os serviços básicos da cidade para fazer as coisas acontecerem”, destacou na ocasião.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As ações em torno da COP30 estão concentradas em uma secretaria extraordinária criada por Lula neste ano. O órgão está sob o guarda-chuva da Casa Civil e funcionará até junho de 2026. A finalidade é “coordenar, articular, orientar e monitorar” as atividades da União, do Governo do Pará e da Prefeitura de Belém para a realização da conferência junto à ONU.