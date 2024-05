Tire dúvidas sobre o adiamento do ‘Enem dos concursos’ Provas seriam aplicadas neste domingo, mas governo cancelou realização do certame devido às chuvas no RS

Governo federal adiou provas em função de chuvas no RS (Adalberto Marques/MGI - 3.5.2024)

A decisão do governo federal de adiar a realização do Concurso Público Nacional Unificado por causa das fortes chuvas no Rio Grande do Sul deixou os candidatos com dúvidas sobre os próximos passos do processo seletivo. A primeira delas é a nova data, que ainda não foi anunciada. “Neste momento, toda a questão logística envolvida com a prova, não nos permite hoje dar uma nova data com segurança”, informou Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em entrevista à imprensa nesta sexta-feira (3), quando anunciou o adiamento.

A ministra citou o crescimento constante do número de cidades afetadas, de bloqueios nas estradas e de vítimas, não apenas no Rio Grande do Sul, mas também em áreas de Santa Catarina, o que levou o governo a decidir pelo adiamento. Segundo Esther Dweck, nas atuais condições, “é impossível realizar as provas no estado”.

A ministra esclareceu que já havia previsão no edital sobre desastres naturais, mas não contemplava esse ineditismo, tamanho o grau de desastre que atingiu o Rio Grande do Sul. Ao todo, dez municípios gaúchos teriam aplicação das provas, com 80,3 mil candidatos inscritos e outras 20 mil pessoas envolvidas em toda a logística do concurso no estado.

Em todo o Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas inscritas no concurso. “Essa decisão é a mais segura para todos os candidatos. Com o adiamento, vamos garantir a todos os 2 milhões de candidatos tenham as mesmas condições”, ressaltou.

De acordo com fontes do governo, a decisão de adiar as provas apenas no Rio Grande do Sul foi cogitada, mas não haveria banco de questões suficientes para a elaboração de outras provas com o mesmo grau de dificuldade, o que poderia gerar uma profusão de ações judiciais questionando a isonomia do concurso.

A situação contrasta com as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que usam a metodologia Teoria de Resposta ao Item e possibilidade de elaboração de provas diferentes para um mesmo exame, mas com o mesmo nível de exigência.

Antes de formalizar o adiamento, foi assinado um acordo extrajudicial entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, a AGU (Advocacia-Geral da União) e a DPU (Defensoria Pública da União). Pelo acordo, DPU e o estado do Rio Grande do Sul se comprometem a não adotar medidas administrativas ou judiciais contra o adiamento das provas.

Confira a seguir um guia para tirar dúvidas sobre a situação do concurso a partir do adiamento das provas.

Qual é a nova data do Concurso Público Nacional Unificado?

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, informou que a nova data de aplicação das provas do concurso ainda não foi definida. Segundo ela, a futura data depende da melhora da situação no Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas, e toda a logística envolvida no certame, como reserva de locais de aplicação.

“Nas próximas semanas, podemos divulgar uma nova data. Neste momento, toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite hoje dar uma nova data com segurança”, disse a ministra em entrevista à imprensa nesta sexta-feira. Quando for definida, a nova data de aplicação das provas será publicada no Diário Oficial da União (DOU) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A prova será a mesma que deveria ser aplicada no dia 5 de maio? Uma nova prova será formulada?

A ministra Esther Dweck informou que, em princípio, a prova será a mesma. Segundo ela, 65% das provas já tinham sido distribuídas para as cidades, com escolta da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Força Nacional de Segurança e forças estaduais de segurança dos estados.

No caso do Rio Grande do Sul, as provas não tinham nem saído de Porto Alegre para distribuição pelas demais nove cidades onde as provas seriam aplicadas. Alguns dos municípios estão entre os mais afetadas pelas chuvas, como Caxias do Sul e Santa Maria. Em todo o estado, há quase 170 pontos de bloqueio e, segundo a ministra, cerca 96% das viagens de ônibus, a partir ou com chegada na Rodoviária de Porto Alegre, foram canceladas.

Segundo a ministra, com o adiamento, as provas deverão ser realocadas em locais seguros e certificados pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência), os mesmos usados para a guarda das provas do Enem. A operacionalização dessa logística também terá impacto na definição da nova data do concurso.

Os locais de provas vão mudar?

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou que poderá haver alteração de locais de provas, dependendo da cidade e das condições logísticas que ainda serão estudadas pela organização do concurso.

Haverá ressarcimento aos candidatos (transporte, hospedagem e alimentação) por causa do adiamento?

Não está previsto nenhum tipo de ressarcimento com transporte, hospedagem ou alimentação dos candidatos inscritos. Segundo a ministra Esther Dweck, mais de 94% dos candidatos inscritos estão, no máximo, a cerca de 100 quilômetros de distância do local da prova e ainda não tinham realizado o deslocamento para o concurso.

Haverá reembolso de inscrição?

O reembolso do valor da inscrição, no caso de quem não puder realizar a prova na nova data, não foi oficializado, mas a ministra Esther Dweck disse que a pasta dará orientações sobre isso ao longo das próximas semanas.