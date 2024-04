Lula lança pedra fundamental de instituto federal no Sol Nascente, região administrativa do DF Unidade será um dos 100 novos campi que presidente quer inaugurar até 2026; região da capital tem 87 mil habitantes

Lula pretende inaugurar até 100 unidades até 2026 (Ricardo Stuckert/Ricardo Stuckert/Presidência da República - 6.4.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quinta-feira (11) a pedra fundamental do (IFB) Instituto Federal de Brasília no Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal distante 30km do centro da capital. O campus integra as 100 novas unidades das instituições que o petista pretende inaugurar até o fim do mandato, em 2026. Atualmente, a rede federal tem 682 unidades, sendo campi de 38 institutos espalhados pelo Brasil. O evento contou com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) e de deputados distritais e federais.

O Sol Nascente, com mais de 87 mil habitantes, é uma das maiores favelas do Brasil. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o local superou a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro (RJ), em quantidade de casas e moradias. A renda média mensal por pessoa no Sol Nascente é de R$ 915, segundo a última PDAD (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios). O dado do Lago Sul, uma das regiões mais ricas do DF, é de R$ 10.979.

Lula refutou o título de favela e afirmou que o Sol Nascente é uma cidade. “Não tem nada a ver com aquilo que a gente conhece de favela de outras cidades. Isso aqui, eu posso dizer para vocês, é muito melhor que muitos bairros de classe média baixa em São Bernardo [do Campo (SP)]. Eu, sinceramente, imaginava que ia encontrar um lugar feito de pedaço de madeira, de zinco, sem rua, sem nada. Estou numa cidade”, destacou, ao afirmar que pretende retornar à obra, já finalizada, para ministrar uma aula inaugural, “no máximo, um ano,”.

“Considero vocês um bairro, e um bairro bonito. A minha impressão não é da favela que pensei que era, não. Graças a Deus vocês moram num lugar muito razoável. Claro que todo mundo gostaria de morar no Plano Piloto, onde moram os ricos de Brasília”, declarou Lula.

O projeto de expansão dos institutos federais pelo país será feito por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com expectativa de investimento de R$ 2,5 bilhões e geração de 140 mil novas vagas de educação profissional. O terreno cedido pela Terracap (Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal) à União onde o IFB será construído tem cerca de 17 mil metros quadrados. Sobradinho, outra região administrativa do DF, também vai receber um dos novos institutos.

De acordo com o governo federal, cada nova unidade deve custar R$ 25 milhões, dos quais R$ 15 milhões serão em infraestrutura e R$ 10 milhões em equipamentos e mobiliário. Cada novo polo deve abrir 1.400 vagas, a maioria de cursos técnicos integrados ao ensino médio. A intenção do Executivo é que os novos campi de institutos federais atendam locais sem unidades ou com poucas matrículas em cursos técnicos.