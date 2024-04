Lula faz ‘acordo’ com governador do MS para compra de fazenda para indígenas Presidente esteve em Mato Grosso do Sul para acompanhar o primeiro embarque de carne para a China de plantas habilitadas para exportação

Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um acordo nesta sexta-feira (12) com o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para a compra de uma fazenda com destinação aos indígenas localizados perto da cidade de Dourado (MS).

“Deixa eu te fazer uma proposta: vamos comprar, em sociedade, uma terra para a gente salvar aqueles guaranis que vivem ali perto de Dourado, na beira da estrada. Se você encontrar as terras, para que a gente recupere a dignidade daquele povo, o governo federal será parceiro na compra e no cuidado para que eles voltem a viver dignamente. O que não pode é ficar na beira da estrada, mendigando. Está feito, governador”, disse Lula.

“Você pode me telefonar a hora que encontrar a fazenda para comprar, porque vamos comprar a fazenda, fazer o que precisa fazer na terra para dar aos indígenas o direito, a decência que eles perderam por falta de trato e respeito com eles”, completou o presidente.

As declarações foram dadas por Lula durante sua primeira visita ao Mato Grosso do Sul desde que assumiu o comando do Palácio do Planalto pela terceira vez. Em Campo Grande, o presidente acompanhou o primeiro embarque de carne para a China de plantas habilitadas para exportação ao país asiático. O produto faz parte do grupo de 38 tipos autorizados.

Entre as plantas recém-aprovadas, estão 24 de processamento de bovinos, oito de frangos, um de termoprocessamento e cinco entrepostos. Antes dessa última habilitação, o Brasil podia vender 107 tipos para a China.

O Mato Grosso do Sul tinha apenas três frigoríficos habilitados para exportar carne bovina para os chineses. Agora, conta com sete. O estado foi o que mais se beneficiou das novas habilitações em todo o país. Se antes o potencial de exportação era de um volume equivalente a no máximo 467 mil cabeças de gado por ano, atualmente são 2,3 milhões, um acréscimo de mais de 1,8 milhão de cabeças.

Exportação

Os 105 novos mercados abertos pelo Brasil na gestão Lula encontram-se em 50 países , situados em cinco continentes. Em relação aos produtos exportados, estão: couro e pele de animais, peixes vivos, leite e produtos lácteos, sêmen e embrião bovino, gergelim, plantas de eucalipto, termoprocessados de aves, ovos férteis, uvas, maçãs, plasma e hemoglobina bovina em pó, fibroblasto bovino para finalidade de clonagem, farelo de soja, lã suja de ovinos, mudas de cana-de-açúcar in vitro, estômago suíno, entre outros.

“Nas últimas duas décadas, as exportações brasileiras passaram de US$ 58,2 bilhões em 2001 para US$ 339,7 bilhões em 2023. Isso se deve a vários fatores, entre eles o eficiente desempenho de setores como o agronegócio e o mineral. Soma-se a isso o crescimento do volume de negócios com a China, cuja parceria resulta em compras anuais pelo país oriental de US$ 104 bilhões, quase um terço do total que o Brasil exporta”, destaca o Palácio do Planalto.