Lula vai ao Mato Grosso do Sul pela 1ª vez neste mandato para observar embarque de carne para a China Produto integra grupo de 38 tipos autorizados em março a vender para o país asiático; presidente ainda não visitou AC, AL, GO, RO, SC e TO

Lula vetou trecho do texto aprovado pelo Congresso (Ricardo Stuckert/PR — Arquivo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ao Mato Grosso do Sul pela primeira vez neste mandato, nesta sexta-feira (12). Em Campo Grande, o petista vai acompanhar o primeiro embarque de carne para a China de plantas habilitadas para exportação ao país asiático. O produto faz parte do grupo de 38 tipos autorizados em março deste ano a vender para a China.

Entre as plantas recém-aprovados, estão 24 de processamento de bovinos, oito de frangos, um de termoprocessamento e cinco entrepostos. Antes dessa última habilitação, o Brasil podia vender 106 tipos para a China, dos quais 47 eram de aves, 41 de bovinos e 17 de suínos. O embarque desta sexta (12) será em uma unidade da fábrica da JBS na capital sul-mato-grossense.

Outros estados não visitados

O Mato Grosso do Sul é um dos sete estados que Lula ainda não visitou neste mandato — faltam Acre, Alagoas, Goiás, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. No fim do ano passado, o petista afirmou que pretende passar por todas as unidades federativas do país no primeiro semestre de 2024. Até o momento, não há confirmação de visitas a esses locais.

A primeira viagem nacional do petista em 2024 foi para São Paulo, estado que lidera a quantidade de visitas do presidente no ano passado, com 10 registros. No total, Lula já foi ao estado paulista quatro vezes em 2024. O presidente também já foi para os seguintes estados: Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pará neste ano.