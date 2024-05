Lula vai anunciar caminho jurídico para ações ao RS, diz ministro da Casa Civil Presidente teve reunião com ministros nesta manhã para debater respostas do governo ao estado

Ministro apresentou dados aos senadores (Edilson Rodrigues/Agência Senado/Edilson Rodrigues/Ag�ncia Senad)

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar nesta segunda-feira (6) a escolha do caminho jurídico para as ações de recuperação do Rio Grande do Sul em função das chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. Até o momento, pelo menos 83 pessoas morreram em decorrência dos temporais.

“Será um anúncio de escolher o caminho formal jurídico para as ações do Rio Grande do Sul. Não necessariamente de valores. Não queremos ficar anunciando valores pontuais que ainda não estão devidamente apurados, porque os valores serão apurados na medida do baixar das águas, da limpeza das cidades e da materialização e constatação do que precisará ser reconstruído. Então não vamos fazer anúncio sem essa materialidade, até porque muitas das ações terão que ser repensadas ou novos projetos”, disse Costa.

“Por exemplo, casas que foram perdidas numa determinada localidade, não adianta colocar naquele mesmo terreno as casas de novo. Devemos buscar outra localidade, em um ponto mais alto, para construir as casas. Uma ponte de 200 metros que a água tenha levado — e levou algumas como se fosse papel —, não adianta construir a ponte naquela extensão ou naquela altura. Um novo projeto vai ser necessário, mais larga e provavelmente mais alta”, completou.

Questionado se o governo avalia suspender, descontar ou até mesmo perdoar a dívida do Rio Grande do Sul com a União, o ministro-chefe da Casa Civil evitou responder. “Nós estamos trabalhando, e várias linhas estão sendo analisadas. Uma linha imediata, que vai ser anunciada hoje pelo presidente, é o caminho sobre o qual nós caminharemos para adotar todas as outras medidas.”

Como mostrou o R7, Lula não participou de um evento nesta manhã no Palácio do Planalto, em Brasília, e decidiu se reunir com ministros para debater as ações do governo federal para o Rio Grande do Sul. Participaram da reunião Rui Costa, Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Simone Tebet (Planejamento), Fernando Haddad (Fazenda) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União).