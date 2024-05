Fora da agenda, Lula se reúne com ministros para debater ações do governo ao RS Alexandre Padilha, Simone Tebet, Fernando Haddad, Rui Costa e Jorge Messias participaram do encontro, ocorrido no Planalto

O presidente Lula durante agenda (Ricardo Stuckert/PR - 23.04.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta segunda-feira (6) com ao menos cinco ministros para debater o apoio do governo federal para a recuperação do Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas. Até o momento, pelo menos 83 pessoas morreram em decorrência dos temporais e outras 111 estão desaparecidas.

Participaram da reunião os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), Fernando Haddad (Fazenda) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União). Outros integrantes do governo, como a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e o secretário de assessoria de imprensa, também integraram o encontro.

“Agora pela manhã fiz uma reunião com ministros para discutir as ações de recuperação para o Rio Grande do Sul, assim como o que precisa ser feito para a reconstrução do estado quando for possível, com todas as pessoas resgatadas e quando a água estiver baixando”, disse Lula nas redes sociais.

“Estamos também com os ministros Paulo Pimenta e Waldez Góes, que seguem no Rio Grande do Sul, e todo o trabalho das Forças Armadas no resgate de milhares de pessoas nessa emergência no Rio Grande do Sul”, completou.

Agenda

A reunião de Lula com o time de ministros não constava na agenda oficial. O presidente ia participar, às 11h, da cerimônia de assinatura de convênios entre a Itaipu Binacional, Governo do Pará e a Prefeitura de Belém para revitalizar a capital paraense em função da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada na cidade em novembro do ano que vem.

No entanto, Lula desmarcou a presença na cerimônia. O Palácio do Planalto organiza um anúncio, na tarde desta segunda, sobre o tema. O presidente se reúne, ainda à tarde, com Wellington César Lima (secretário para assuntos jurídicos da Casa Civil), Ricardo Lewandowski (ministro da Justiça e Segurança Pública) e Marco Aurélio Marcola (chefe de gabinete).