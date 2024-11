Ministério da Saúde cancela mais de 400 registros de profissionais do programa Mais Médicos Estão cancelados registros de médicos que alteraram perfil de intercambista para inscrito no Conselho Regional de Medicina Brasília|Do R7, em Brasília 21/11/2024 - 07h56 (Atualizado em 21/11/2024 - 08h00 ) twitter

Ministério da Saúde cancelou registro único de 409 profissionais do Mais Médicos Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (21) uma lista com 409 registros únicos cancelados dos profissionais intercambistas do Projeto Mais Médicos para o Brasil cujos dados foram alterados para médico inscrito no CRM (Conselho Regional de Medicina) e permanecem atuando no projeto.

A portaria com a medida, que já está em vigor, foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço de Oliveira. De acordo com o texto, a medida tem efeitos retroativos à data da alteração do perfil de cada profissional no âmbito do projeto Mais Médicos.

Os médicos intercambistas integrantes do Programa Mais Médicos somente estão autorizados a atuar dentro das atividades do programa que englobam, essencialmente, a atenção básica à saúde. Eles não podem atuar em outro estado, sem o devido registro no Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição.

Programa Mais Médicos

O Mais Médicos foi retomado pelo governo federal em 2023, focando, principalmente, em regiões com vazios assistenciais, com oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento em saúde da família e comunidade aos profissionais, além de incentivos e benefícios para atuação em áreas vulneráveis.

De acordo com o Ministério da Saúde, o programa alcança 80% dos 3,9 mil municípios com população entre 700 e 52 mil habitantes. O número representa 40,9% da população dessas cidades. Segundo a pasta, são atendidas ao todo 26,9 milhões de pessoas. Os dados são da Sasp (Secretaria de Atenção Primária à Saúde).

Maioria dos profissionais do Mais Médicos são formados no Brasil

Das 3.177 vagas do 38º edital do programa Mais Médicos, apenas 171 (5%) foram preenchidas por profissionais formados fora do Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Os participantes com registro nos CRMs (Conselhos Regionais de Medicina) somam 3.005 (95%).

Na última edição do Mais Médicos, a proporção de profissionais formados no Brasil ficou em 84,7%, enquanto 15,3% concluíram a graduação em outros países.

A quantidade de médicos em atividade no programa aumentou 93,83% desde o início de 2023 — de janeiro do ano passado até junho de 2024. Atualmente, são 24.894 médicos e médicas em todo o Brasil, 12.051 a mais que em dezembro de 2022.