Ministério da Saúde autoriza repasse de R$ 51 milhões a 37 cidades do Amazonas Verba vai custear enfrentamento de queimadas e secas; secretarias de Estado do Acre e Amazonas também receberão recursos Brasília|Do R7, em Brasília 11/11/2024 - 08h19 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h31 )

Área queimada na Amazônia em setembro foi quase o triplo do mesmo mês em 2023 Valter Campanato / Agência Brasil

O Ministério da Saúde autorizou nesta segunda-feira (11) o repasse de R$ 51.277.664,70 a 37 cidades amazonenses, além das secretarias de Estado do Acre e do Amazonas, para mitigar os prejuízos causados pelo aumento dos focos de incêndio, da estiagem e crise climática.

A portaria é assinada pela ministra Nísia Trindade.

A portaria determina que as cidades e estados receberão o benefício deverão comprovar a aplicação dos recursos, por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG. Ainda de acordo com o texto, o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos.

Veja abaixo a lista das cidades que receberão recursos:

Alvarães - R$ 652.668,35;

Amaturá - R$ 957.829,88;

Anori - R$ 699.358,74;

Atalaia do Norte - R$ 811.219,28;

Autazes - R$ 1. 795.387,02;

Benjamin Constant - R$ 1.676 050,71;

Beruri - R$ 686.508,48;

Boca do Acre - R$ 1.230.756,56;

Canutama - R$ 577.627,49;

Carauari - R$ 986.083,12;

Careiro - R$ 1.185.192,52;

Careiro da Várzea - R$ 723.954,64;

Eirunepé - R$ 1.363.356,49;

Envira - R$ 700.536,33;

Guajará - R$ 854.254,19;

Humaitá - R$ 2.060.367,42;

Itacoatiara - R$ 4.330.191,94;

Itamarati - R$ 466.693,44;

Itapiranga - R$ 493.540,19;

Japurá - R$ 354.198,62;

Juruá - R$ 580.528,70;

Jutaí - R$ 715. 075,83;

Lábrea - R$ 426.917,11;

Manacapuru - R$ 3.894.083,96;

Manaquiri - R$ 998.472,01;

Nova Olinda do Norte - R$ 1.835.321,03;

Parintins - R$ 5.442.232,87;

Pauini - R$ 798.559,02;

Presidente Figueiredo - R$ 1.528.773,50;

Rio Preto da Eva - R$ 1.236.391,75;

Santa Isabel do Rio Negro - R$ 847.474,19;

São Gabriel da Cachoeira - R$ 798.536,74;

São Paulo de Olivença - R$ 1.680.125,29;

Tapauá - R$ 839.382,36;

Tonantins - R$ 730.906,16;

Urucará - R$ 734.225,83;

Urucurituba - R$ 820.739,63.

Área queimada na Amazônia em setembro foi quase o triplo do mesmo mês em 2023

A Amazônia registrou em setembro de 2024 um aumento de 196% na área queimada em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Foram 5,5 milhões de hectares atingidos pelo fogo, sendo que metade corresponde a áreas de floresta e 30%, a pastagens.

Em 2023, os incêndios destruíram 1,9 milhão de hectares do bioma. Os dados são do Monitor do Fogo, iniciativa da rede MapBiomas Fogo coordenada pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia). No acumulado do ano, 11,3 milhões de hectares da Amazônia já foram consumidos pelo fogo, um aumento de 143% em relação aos primeiros nove meses de 2023.

A Amazônia foi o bioma mais afetado pelos incêndios no Brasil em setembro, respondendo por 52% de toda a área queimada no país, que atingiu 10,6 milhões de hectares no mês.

