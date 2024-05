Ministério da Saúde libera R$ 540 milhões para atender emergência no Rio Grande do Sul Pasta vai instalar centro no estado para coordenar atividades de resposta frente às chuvas intensas e inundações

Rio Grande do Sul sofre com fortes enchentes desde o fim de abril (Mauricio Tonetto/Secom - 3.5.2024)

O Ministério da Saúde autorizou nesta sexta-feira (3) o pagamento de quase R$ 540 milhões em emendas parlamentares ao Rio Grande do Sul para apoiar e prestar assistência aos municípios afetados pela tragédia climática que o estado enfrenta. A pasta também anunciou que vai instalar um centro de operação de emergências em saúde pública para chuvas intensas e inundações na Região Sul. O objetivo é coordenar as atividades de resposta à emergência causada pelas fortes enchentes dos últimos dias.

Segundo a pasta, a ideia é que o centro planeje, organize, coordene e controle as medidas a serem empregadas durante as ações de assistência. O comitê vai trabalhar em conjunto com gestores estaduais, distritais e municipais do SUS (Sistema Único de Saúde) e com outros órgãos e entidades do poder público para tomar medidas necessárias ao enfretamento da emergência, como envio de equipes e insumos, preparação de relatórios técnicos sobre as situações epidemiológicas e andamento de ações administrativas necessárias.

“O momento é de intensificar os cuidados e unir esforços de toda a sociedade e dos gestores públicos para mitigar os impactos da situação e apoiar a população local no enfrentamento das consequências desses desastres. A instalação do centro é mais uma medida do governo federal para amparar as populações atingidas e salvar vidas”, ressalta a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A coordenação do centro fica a cargo do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde. Além de toda a estrutura do Ministério, o colegiado mobilizará instituições como Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde).

Auxílio do governo federal

O governo federal mobilizou profissionais de saúde e enviou kits de emergência ao Rio Grande do Sul para atender até 30 mil pessoas por mês. O presidente Lula visitou o estado na quinta-feira (2), prometendo apoio financeiro para saúde, transporte e alimentos, garantindo que o governo fará tudo ao seu alcance para atender às necessidades da população afetada. Neste domingo (5), o presidente volta ao Rio Grande do Sul com uma comitiva de ministros.

Desde 26 de abril, o estado teve chuvas diárias que ultrapassaram os 200 mm e causaram alagamentos, enxurradas, deslizamentos. O Rio Grande do Sul decretou calamidade pública devido às enchentes.

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul que já causaram a morte de pelo menos 57 pessoas. De acordo com boletim divulgado às 12h deste sábado (4) pela Defesa Civil local, 67 pessoas estão desaparecidas devido às enchentes. As inundações deixaram 74 moradores feridos. Além disso, 32.640 pessoas estão desalojadas e 9.581 foram levadas para abrigos.

O desastre afetou 422.307 moradores do estado e atingiu 300 cidades do Rio Grande do Sul. Além disso, 350 mil pessoas estão sem luz e quase 861 mil sem abastecimento de água.