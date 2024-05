Ministério das Cidades envia R$ 23,8 milhões ao RS para obras de saneamento Ministro Jader Filho assinou a liberação para Caxias do Sul; desastre já matou 75 no estado e deixou 103 pessoas desaparecidas

Estragos provocados pela chuva em Sinumbu (RS) (Gustavo Mansur/Palácio Piratini - 3.5.2024)

O Ministério das Cidades destinou R$ 23,8 milhões para obras de manejo de águas pluviais e elaboração do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais do município de Caxias do Sul (RS). O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou a liberação neste sábado (4), que será formalizada nos próximos dias no Diário Oficial da União.

Segundo a Defesa Civil municipal, a região do interior de Caxias do Sul foi fortemente atingida pelas chuvas e registrou cinco mortes por soterramento nos últimos dias. As equipes de resgate informaram que cerca de 150 famílias foram retiradas das áreas de risco.

As obras de saneamento ambiental vão apoiar a população afetada do município. O ministro Jader Filho integrou a comitiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo (5).

Ao chegar no estado, os membros do governo federal visitaram as áreas atingidas. Em seguida, o presidente Lula, acompanhado da sua equipe de ministros, se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

“Estamos todos unidos para que possamos realizar o esforço de reconstrução, principalmente de moradias, e cuidar das famílias que estão passando por um momento muito delicado”, disse o ministro Jader Filho.

É a segunda visita do ministro Jader Filho ao estado. Ele esteve com o presidente Lula no município de Santa Maria na última quinta-feira (2) e adiantou que o Rio Grande do Sul receberá R$ 55 milhões do Novo PAC para obras de contenção de encostas.

Números da tragédia

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada já afetaram mais de 780,7 mil pessoas. Até o momento, 75 pessoas morreram, de acordo com o último boletim da Defesa Civil divulgado às 12h deste domingo. Outros seis óbitos ainda estão em investigação e 155 pessoas ficaram feridas. Há ainda 103 pessoas desaparecidas.

O número de óbitos superou a última catástrofe ambiental do estado em setembro de 2023, quando 54 pessoas perderam a vida pela passagem de um ciclone extratropical. As autoridades afirmam que este é o pior desastre climático da história gaúcha.

As chuvas também obrigaram 95,7 mil pessoas a abandonarem suas casas, entre 104,6 mil desalojados e 16,6 mil desabrigados. Dos 497 municípios gaúchos, 334 foram afetados pelas fortes chuvas, o que representa 67,2% das cidades do estado.

Ainda de acordo com o balanço mais recente das infraestruturas estaduais, mais de 420 mil pontos no estado seguem sem energia elétrica e 839 mil residências (27%) sem abastecimento de água.

As chuvas também provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Neste domingo, são registrados 113 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

* Com informações da Agência Brasil e do Ministério das Cidades