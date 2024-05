No RS, Lula e comitiva conferem estragos causados por enchentes no estado Total de mortos pelas fortes chuvas chegou a 75, de acordo com o último boletim da Defesa Civil; há ainda 103 pessoas desaparecidas

101 pessoa estão desaparecias no estado (Lauro Alves/Secom/via Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Rio Grande do Sul neste domingo (5), acompanhado de uma comitiva, para conferir e tomar providências sobre os estragos causados por enchentes no estado . Junto com Lula, estavam autoridades como os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além do vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin. O total de mortos pelas fortes chuvas chegou a 75, de acordo com o último boletim da Defesa Civil , divulgado no início da tarde deste domingo. Há ainda 103 pessoas desaparecidas.

“Chegamos no Rio Grande do Sul para fortalecer o trabalho de apoio ao povo gaúcho que vem sendo feito pelo governo federal, estadual e pelas prefeituras”, afirmou o presidente em publicação numa rede social (confira abaixo).

🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/xDTaRrG007 — Lula (@LulaOficial) May 5, 2024

Possibilidade de mais inundações

Mapa considera áreas com risco de inundação (Defesa Civil do RS/Reprodução)

Na noite desse sábado (4), a Defesa Civil do estado emitiu um alerta colocando em aviso de inundação parte da cidade de Porto Alegre devido à cheia história do Lago Guaíba , que subiu mais de cinco metros ontem, o maior nível já registrado. O mapa divulgado pelo órgão gaúcho (veja ao lado) considera as áreas com risco de inundação.

A Defesa Civil disponibiliza página na internet para a população verificar se está em área de risco e acrescenta que “não espere a água chegar, saia de casa com antecedência e vá para um local seguro. Proteja você e sua família”.

As chuvas também obrigaram 95,7 mil pessoas a abandonarem suas casas, entre 80,5 mil desalojados e 15,1 mil desabrigados. Ao todo, as cheias afetaram 707,1 mil pessoas no estado. Dos 497 municípios gaúchos, 332 foram afetados pelas tempestades, o que representa 66% do total.

O governo do estado pede doações. Neste momento, os itens mais necessários são colchões, roupa de cama, roupa de banho, cobertores, água potável, ração animal e cestas básicas, preferencialmente fechadas para facilitar o transporte. Saiba como doar .