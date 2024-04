Ministro da Defesa apresenta balanço e cita projeto da desmilitarização da política

Alto contraste

Múcio participou de audiência nesta quarta (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O ministro da Defesa José Múcio apresentou um balanço do trabalho das Forças Armadas aos parlamentares da Comissão das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Segundo o titular da pasta, o setor das forças militares sofre de uma defasagem no orçamento governamental. “Todo equipamento da defesa é muito caro, mas é fundamental para um país com o tamanho do Brasil, ter uma defesa definitiva e respeitada”, pontuou. Além disso, o ministro comentou da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que restringe a participação de integrantes das Forças Armadas na política.

O titular da pasta estava acompanhado dos comantes das três forças: Almirante Marcos Sampaio, da Marinha; General Tomás Miguel Paiva, do Exército; e Tenente-Brigadeiro Damasceno, da Força Aérea Brasileira. Segundo Múcio, o projeto em tramitação no Congresso Nacional é uma maneira de permitir a estruturação da carreira militar baseada nos serviços e não no “fervor das disputas políticas”. “Essa medida não tem como forma depreciar a carreira militar, pelo contrário, visa fortalecê-la como carreira de estado”, ressaltou.

Nós somos parceiros, servidores do governo, fardados iguais aos servidores civis. Nós trabalhamos para o Brasil.[...] Nós podemos ter os nosso viés ideológico pessoal, mas, no coletivo, nós só temos um manual que é Constituição (José Múcio, ministro da Defesa)

Sobre o baixo orçamento, o ministro afirmou que tem conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conseguir mais investimentos na área. “É muito difícil em um país pobre como o nosso, com desempregados, com regiões carentes, pessoas vivendo com precariedade alimentar, você pedir dinheiro para a pasta da Defesa, onde nós precisamos de bastante dinheiro”, disse.