Ministro diz que nove cidades do RS estão incomunicáveis Subiu para 107 o número de mortos por causa das chuvas no estado; há previsão de chuva para os próximos dias

Destruição causada por temporais bloqueia estradas no Rio Grande do Sul

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse nesta quinta-feira (9) que nove cidades do Rio Grande do Sul estão incomunicáveis. O estado é atingido por fortes chuvas, que já deixaram, até o momento, 107 mortos e mais de 120 desaparecidos.

“Não existe um remédio único, porque existem diversas realidades diferentes do que aconteceu em cada uma dessas cidades. Ontem fizemos uma reunião de controle e tem nove cidades que estão incomunicáveis. Não se tem nenhum tipo de comunicação”, afirmou Filho, em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação.

O ministro das Cidades aproveitou o momento para, mais uma vez, demonstrar solidariedade ao povo gaúcho. “Não faltarão recursos nem esforços por parte do governo federal. Vamos trabalhar unido com o governo do estado e com as prefeituras para reconstruir o Rio Grande do Sul”, disse.

Recursos

Na entrevista, Jader destacou que, na gestão federal anterior, o orçamento para tratar de prevenção de desastres naturais, como contenção de barreiras, era de R$ 27 milhões. Segundo o ministro, “esse valor não dava nem para manter as obras que estavam em curso no Ministério das Cidades”.

Na sequência, conta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dialogou com os parlamentares e, ainda no ano passado, elevou para R$ 247 milhões. No primeiro orçamento do petista, por sua vez, o valor é ainda maior: R$ 636 milhões.

“Nós fizemos a seleção do PAC Seleções, na modalidade de encosta, na ordem de R$ 1,7 bilhão. E fora isso nós fazemos nos próximos 15 dias a seleção de drenagem, que será mais R$ 4,4 bilhões, mostrando ao Brasil que prevenção voltou a ser prioridade nesse país”, afirmou Jader.