Ministro das Comunicações vai ao RS acompanhar trabalho para restabelecer serviços de telefonia

Juscelino Filho vai ao RS acompanhar trabalhos Reprodução / RECORD

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, vai ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (9) para acompanhar o trabalho para restabelecer os serviços de telefonia no estado. Juscelino divulgou a viagem pelas redes sociais nesta quarta-feira (8). “Amanhã estarei no Rio Grande do Sul com mais uma comitiva de ministros enviada pelo presidente Lula. Conversei hoje com o governador Eduardo Leite, manifestei minha solidariedade ao povo gaúcho e coloquei o Ministério das Comunicações à disposição. Estamos trabalhando em parceria com Anatel, Telebras, Correios, associações e empresas do setor para que os serviços de telefonia e internet sejam restabelecidos o mais breve possível. Contem conosco”, afirmou.

Segundo o ministro, a pasta tem se comunicado diariamente com as operadoras de telefonia e internet para acompanhar o trabalho para restabelecer a infraestrutura de comunicações no estado.

As inundações no Rio Grande do Sul, que começaram no início de maio, e afetam 417 dos 497 municípios do estado. Desses, 336 foram reconhecidos pelos governos estadual e federal em estado de calamidade pública. A Defesa Civil já confirmou 100 mortes e investiga 4. Há ainda 372 feridos e 128 desaparecidos. Pelo menos 1.456.820 de pessoas já foram afetadas. Entre elas, 66.761 estão em abrigos, e 163.720, desalojadas.

No domingo (5), Juscelino Filho informou três operadoras de telefonia celular estão com roaming (serviço que permite o funcionamento do chip do de um smartphone quando o usuário está fora da área de cobertura da operadora que contratou) aberto no Rio Grande do Sul. Com isso, os usuários podem acessar qualquer uma das três redes, conforme a disponibilidade de sinal. “Basta ativar o roaming no aparelho celular e a opção “seleção automática” da operadora”, informou o ministro.

@ClaroBrasil, @TIMBrasil e @vivobr estão com roaming aberto no Rio Grande do Sul. Assim, usuários podem acessar qualquer uma das três redes, conforme a disponibilidade de sinal. Basta ativar o roaming no aparelho celular e a opção "seleção automática" da operadora. — Juscelino Filho (@DepJuscelino) May 5, 2024

Governo federal distribui 52 mil cestas de alimentos

O governo federal começou a distribuir 52 mil cestas de alimentos a pessoas afetadas pelas chuvas no estado . As primeiras 1.500 chegaram na terça-feira (7) e outros 3.000, nesta quarta (8). Os produtos estão sendo armazenados no município de Canoas, a cerca de 22 km de Porto Alegre, e foram adquiridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimentos) ao custo de R$ 8,39 milhões.

Cada cesta tem 21,5 kg de alimentos e é composta pelos seguintes itens: arroz (10 kg), feijão carioca (3 kg), leite em pó integral instantâneo (2 kg), óleo de soja (900 ml), farinha de trigo (1kg) ou farinha de mandioca (1kg), macarrão espaguete comum (1 kg), fubá de milho (1 kg), açúcar cristal (1 kg), sardinha em óleo comestível (500 g) e sal refinado e iodado (1kg).

