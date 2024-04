‘Não sou obrigado a dizer a conversa que tive com Lira’, diz Lula Presidente negou que encontro tenha sido reunião; compromisso ocorreu no domingo e não foi incluído na agenda de Lula

Encontro com Lira foi conversa privada (Foto: Ricardo Stuckert / PR/Ricardo Stuckert/Presidência da República - 23.4.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (23) que “não é obrigado” a dizer o conteúdo da conversa que teve com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no último domingo (21). A fala ocorreu em café da manhã com a imprensa, no Palácio do Planalto. O petista negou que o encontro tenha sido uma reunião, já que os líderes do governo no Congresso não participaram. O compromisso não foi listado na agenda oficial de Lula.

“Se eu fizesse uma reunião com Lira e quisesse que a imprensa soubesse, eu falaria para a imprensa, seria simples assim. Eu comunicaria a imprensa: ‘vou ter uma reunião com Lira.’ Quando eu fizer a reunião com Lira, eu converso com vocês sobre o assunto ou resultado”, destacou.

Não tive reunião com Lira, tive conversa. É diferente de uma reunião. Se eu tivesse uma reunião, teria trazido meu líder na Câmara [deputado José Guimarães (PT-CE)], meu líder no Congresso Nacional [senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP)], para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Como foi uma conversa entre dois seres humanos, peço a vocês que não sou obrigado a dizer a conversa que tive com Lira”, completou Lula.

O petista também disse que tentou conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na última sexta (19), mas não conseguiu por questões ligadas à saúde do senador. O interesse de Lula é se reunir com Pacheco ainda nesta semana.

O encontro com os presidentes da Câmara e do Senado ocorrem em meio à tensão entre o Congresso e o governo, que tem Lira como um dos pivôs. No início deste mês, Lira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se confrontaram publicamente e trocaram farpas, em meio a um crescente acúmulo de desgaste desde o ano passado.

Lira afirmou que Padilha é um “desafeto pessoal” e o chamou de “incompetente”. Padilha rebateu as críticas e disse iria “descer a esse nível” das acusações do presidente da Câmara. Dias depois, Lula elogiou o trabalho do ministro, responsável pela articulação política do Executivo com o Congresso Nacional, e afirmou que Padilha permanece no cargo “só de teimosia”.

“Quero agradecer o companheiro Padilha, que está em um cargo que parece ser o melhor do mundo nos primeiros seis meses e depois começa a ser um cargo muito difícil. É como um casamento, nos primeiros seis meses é tudo maravilhoso, não sabe os defeitos da companheira, porque a gente está se conhecendo. Mas aí chega um momento que começa a cobrar. Padilha está na fase da cobrança. É o tipo de ministério que a gente troca a cada seis meses, para que o novo faça novas promessas. Mas, só de teimosia, Padilha vai ficar muito tempo, porque não tem ninguém melhor preparado para lidar com a diversidade do Congresso. A gente deixa de ser unanimidade quando a gente começa a ter divergências, mas a vida é assim. Quero dizer do meu reconhecimento pelo trabalho que você faz, que é muito difícil”, declarou o presidente.