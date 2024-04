No 2º dia no Brasil, presidente francês participa nesta quarta de lançamento de submarino no Rio Emmanuel Macron fica em território nacional até esta quinta; ele e o presidente Lula devem assinar ao menos 15 acordos bilaterais

Primeira cidade visitada por Macron foi Belém (PA) (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 26.03.2024)

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da França, Emmanuel Macron, participa na manhã desta quarta-feira (27) do lançamento ao mar do Tonelero, um submarino convencional de propulsão diesel-elétrica, na Base Naval de Itaguaí (RJ). O equipamento foi construído por meio do Prosub (Programa de Submarinos), numa parceria que o Brasil e a França firmaram em 2008.

O submarino tem 71 metros de comprimento e possui deslocamento submerso de 1.870 toneladas. Depois de colocado na água, ele será submetido a teste para avaliar as condições de estabilidade no mar e os sistemas de navegação e combate.

O procedimento de submersão é rápido e leva cerca de 30 minutos. O gesto será feito pela primeira-dama, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja. Nessa parte da visita de Macron ao Brasil, os líderes vão discutir o futuro do programa dos produtos aquáticos de defesa territorial.

O presidente francês desembarcou no Brasil nesta terça (26) e cumpriu agendas em Belém (PA), acompanhado de Lula. Macron segue para São Paulo (SP) na tarde desta quarta (27) e chega a Brasília nesta quinta (28), último dia no Brasil.

Parceria

Lula e Macron devem discutir o futuro do Prosub. O decreto que estabeleceu o programa prevê que o apoio francês ao Brasil será restrito à concepção e à construção "da parte não-nuclear" do submarino. No entanto, os dois países cogitam renegociar esse trecho.

Os presidentes devem conversar sobre uma possível cooperação da França na oferta de combustível do primeiro submarino brasileiro convencionalmente armado com propulsão nuclear.

O equipamento é desenvolvido pela Marinha brasileira e vai receber o nome de Álvaro Alberto, em homenagem ao patrono da ciência, tecnologia e inovação da Marinha. A previsão de entrega é até 2033.

Outros dois submarinos

Além do Tonelero, a Marinha lançou dois submarinos feitos pelo Prosub: o Riachuelo e o Humaitá. Estão previstas a entrega de mais um submarino convencional, o Angostura, e a fabricação do Álvaro Alberto. De acordo com a Marinha, isso "representará uma elevação sem precedentes" no patamar tecnológico da defesa nacional.

Macron e Lula devem assinar 15 textos, envolvendo temas como cooperação técnica da Embrapa com a contraparte francesa, modernização da gestão pública, audiovisual e criação de centro de imunologia no Ceará.

Mercosul e União Europeia

Durante a visita oficial de Macron ao Brasil, os dois presidentes também devem tratar do acordo entre Mercosul e União Europeia. Macron é um dos presidentes europeus mais críticos à parceria.

A avaliação dele é de que as negociações podem afetar negativamente a competitividade dos franceses em relação aos sul-americanos, principalmente, na questão agrícola. As negociações devem ser retomadas neste segundo semestre, e a expectativa do lado brasileiro é de que haja uma conclusão ainda neste ano.