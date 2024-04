Pacheco defende desoneração após Zanin suspender medida: ‘Manutenção de empregos’ Medida, aprovada pelo Congresso após derrubar vetos do presidente Lula, foi suspensa pelo ministro do STF nesta sexta-feira

Alto contraste

A+

A-

Pacheco: 'Governo erra ao judicializar a política' (Jefferson Rudy/Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , defendeu a manutenção da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país. A medida, aprovada pelo Congresso Nacional — após derrubar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , no fim do ano passado — foi suspensa pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin nesta quinta-feira (25).

Em um comunicado, Pacheco diz que respeita a decisão do magistrado, mas vai buscar “apontar os argumentos do Congresso Nacional ao STF pela via do devido processo legal”. “Mas também cuidarei das providências políticas que façam ser respeitada a opção do Parlamento pela manutenção de empregos e sobrevivência de pequenos e médios municípios”, acrescentou.

A decisão de Zanin foi dada em resposta a um pedido protocolado no STF pelo governo federal, sem ouvir os setores econômicos envolvidos nem o Congresso. O gesto foi criticado por Pacheco.

“O governo federal erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões, num aparente terceiro turno de discussão sobre o tema da desoneração da folha de pagamento.” (Rodrigo Pachedo (PSD-MG), presidente do Senado e do Congresso Nacional)

“Amanhã [nesta sexta (26)], no primeiro horário, me reunirei com a consultoria e a advocacia do Senado para tratar do tema. Uma reunião de líderes do Senado também será convocada extraordinariamente”.

Publicidade

Segundo Zanin, “não mais se admite base de cálculo substitutiva à folha de salários e demais rendimentos pagos”. Para ele, a lei que estendeu a desoneração da folha de pagamento até 2027 desrespeita a Constituição Federal.

Frente Parlamentar do Empreendedorismo também critica

O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), Joaquim Passarinho, também se manifestou contra a suspensão da desoneração da folha. Para ele, “não há dúvidas de que o movimento do Poder Executivo contribuirá para prolongar o tensionamento nas relações com o Legislativo, que fez valer em cada um dos votos no Congresso Nacional o anseio da sociedade civil organizada, que procura segurança jurídica e redução do Custo Brasil para gerar empregos e renda”.

Publicidade

“Nesse sentido, a judicialização da política simboliza um retrocesso em termos sociais e econômicos”, acrescentou.

“A Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) acredita no cumprimento de decisões judiciais, mas reitera a confiança de que o pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) irá corroborar a decisão soberana do Congresso Nacional, que legislou em favor da manutenção desta fundamental política pública.” (Joaquim Passarinho, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE))

O que prevê a lei

A lei da desoneração se aplica aos 17 setores que, juntos, mais empregam na economia brasileira. Eles são responsáveis por 9 milhões de vagas. No regime, em vez de o empresário pagar 20% sobre a folha do funcionário, o tributo pode ser calculado com a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia, conforme o setor, de 1% a 4,5%.