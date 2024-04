Pimenta minimiza cobrança de Lula a Haddad e diz que se tratava de ‘brincadeira’

Alto contraste

Pimenta participou de encontro com a imprensa (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou nesta terça-feira (23) que a cobrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a alguns de seus ministros se tratou de uma “brincadeira”. “Eu acho curioso que, em um evento tão impostante quanto o de ontem, em que foram feitos anúncios tão significativos, no momento que o presidente Lula fez uma ‘brincadeira’ com recurso de retórica”, afirmou durante um encontro com a imprensa no Palácio do Planalto. O comentário foi feito durante o lançamento do programa Acredita, programa de reestruturação do mercado de crédito no Brasil com quatro eixos. Na ocasião, o chefe do Executivo cobrou uma maior articulação dos integrantes do governo com o Legislativo.

“Eu quero chamar atenção em um aspecto que pode parecer até uma questão menor, mas quem conhece o presidente Lula sabe da maneira alegre, fraterna, amiga, que ele estabelece uma relação com todas as pessoas que ele convive e também conosco, que fazemos parte da sua equipe [...]. Para qualquer pessoa que estava presente lá percebeu que se tratava de uma forma generosa e carinhosa que presidente Lula faz normalmente com as pessoas que ele quer bem. E ele fez uma brincadeira com o [Geraldo] Alckmin, [Fernando] Haddad, Rui [Costa] e Wellington [Dias]”, completou.

Ainda sobre o novo programa do governo, Pimenta afirmou que se trata do “mais importante programa de crédito já anunciado, da história do Brasil, tratando desde a questão do microcrédito e também criando linhas de financiamento novas para outros setores”.