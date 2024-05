Pistola calibre 9x19mm será arma padrão da Polícia Civil do DF Decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda, após Comissão Técnica avaliar equipamentos do órgão

Comissão fará nova análise dentro de um ano

Uma portaria publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial do Distrito Federal definiu como padrão a pistola calibre 9x19mm para os agentes da Polícia Civil. A recomendação foi feita pela Comissão Técnica para Reequipamento e Reaparelhamento do órgão, e aprovada pela polícia. A comissão definiu três tamanhos distintos da pistola: subcompacta, compacta e padrão (veja abaixo). As armas serão da marca Glock.

Em um ano, novos estudos serão feitos pela Comissão para conferir se é vantajoso manter as pistolas padronizadas e se é necessário substituir o acervo da polícia civil.

Em pregão eletrônico internacional de 2019, a Polícia Civil já tinha substituído todo o acervo de armas de porte individual dos agentes, sendo que a empresa vencedora do certame tinha sido a Glock América S.A.

A decisão foi assinada pelo delegado geral da Polícia Civil, José Werick de Carvalho.

Anexo do DODF define modelos de pistola para PCDF (Reprodução/DODF - 27.05.2024)

Ação civil

Em 2018, o Ministério Público do DF e Territórios ajuizou ação civil pública e criminal contra a empresa Forjas Taurus, depois de denúncias apontarem que os equipamentos vendidos para a PCDF tinham risco de disparos acidentais no caso de queda no chão.