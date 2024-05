SLU cria projeto Quadra Lixo Zero para comércios do DF Medida foi publicada nesta segunda no Diário Oficial; projeto piloto já começou na CLS 404/405

Rua dos Restaurantes iniciou projeto piloto no começo do mês (SLU/Divulgação -)

O SLU (Serviço de Limpeza Urbana) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (27) o projeto Quadra Lixo Zero, voltado para as regiões comerciais da capital do país. O projeto começou seu período de teste de seis meses no começo do mês na CLS 404/405 Sul, conhecida como Rua dos Restaurantes. A iniciativa pretende aprimorar a gestão de resíduos da quadra e criar a primeira quadra comercial lixo zero do DF.

Para atingir a meta, o SLU vai instalar seis papa-lixos na quadra, sendo que quatro deles receberão apenas materiais recicláveis e dois serão para acondicionamento de rejeitos, aqueles materiais que não podem ser aproveitados pela reciclagem.

Segundo publicação no DODF, o SLU fará diariamente a coleta ados materiais recicláveis, enquanto os resíduos orgânicos serão coletados por empresas de compostagem parceiras. Com os papa-lixos, o SLU quer reduzir o acúmulo de resíduos em caçambas e contêineres abertos, para diminuir surgimento de doenças e vetores animais, por exemplo.

A iniciativa também tem uma etapa de capacitação dos funcionários e clientes dos restaurantes e lojas da quadra. A medida publicada no Diário Oficial esclarece que para participar do Projeto, é necessário que as quadras tenham um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com atualização anual.

“Os estabelecimentos comerciais das quadras selecionadas deverão firmar Termo de Adesão com o SLU-DF, o qual estabelecerá os direitos e deveres no âmbito do Projeto Quadra Lixo Zero”, define.

O projeto também prevê a apresentação de relatórios semestrais de cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Adesão, com levantamento da quantidade de resíduos e rejeitos destinados ao SLU, assim como os orgânicos encaminhados para tratamento independente do órgão; comparação do quantitativo estimado pelo Plano de Gerenciamento e o valor de fato coletado; e informações sobre eventuais problemas no acondicionamento e coleta dos resíduos.

“Os empreendimentos comerciais das quadras deverão reportar ao SLU-DF quaisquer ocorrências de desvios no correto acondicionamento de resíduos nos contêineres semienterrados, sejam eles originários dos próprios estabelecimentos ou de outros usuários do equipamento”, determina o órgão.