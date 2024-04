Polícia Civil do DF faz operação contra grupo suspeito de fraudar 540 sites de leilão de veículos Ao todo, os investigadores cumprem 12 mandados de prisão, 10 de prisão em São Paulo, além do bloqueio de 50 contas bancárias

Quadrilha usava brasão de tribunal nas falsificações (Divulgação/ Polícia Civil do DF)

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) deflagrou nesta quinta-feira (25) uma operação contra um grupo suspeito de fraudar 540 domínios de site ligados a leilões de veículos e faturar R$ 470 mil por meio dos dados pessoais das vítimas. Segundo as investigações, os investigados alteravam o final do endereço das páginas de “com.br” para “.net” e, com a identidade visual igual, buscavam impulsionar os sites clonados por meio de empresas de marketing digital e mecanismos de busca. Ao todo, os policiais cumprem 12 mandados de prisão, 10 de prisão em São Paulo, além do bloqueio de 50 contas bancárias.

Os investigadores acreditam que o grupo agia há pelo menos cinco anos com o golpe do “falso site de leilão”, ou seja, a vítima entrava no site falso e passava a conversar com os suspeitos, com a impressão que estava lidando com a empresa verdadeira. “Até mesmo falsas notas de arrematação eram enviadas para as vítimas que só percebiam o golpe meses depois quando o carro nunca era entregue, oportunidade em que já não conseguiam mais contato, pois os criminosos haviam bloqueado o telefone”, explicou a polícia.

De acordo com as investigações, o escritório do grupo seria em um prédio comercial de Santo André (SP), um dos alvos de buscas desta quinta. A polícia verificou que os criminosos “batiam ponto” e trabalhavam de 8h às 18h para atrair vítimas do Brasil inteiro. “Só na 9ª DP [em Brasília] foram registradas 10 ocorrências com prejuízos somados de R$ 470.000,00. Estima-se, todavia, que existam centenas de outras vítimas espalhadas por todo território nacional”, ressaltou a PCDF. Entre os bens apreendidos, estão veículos e um jet-ski.

“Laranjal” para lavagem de dinheiro

O delegado chefe das investigações Erick Sallum descreveu a rede montada pelos investigados para a lavagem de dinheiro como “um laranjal”, já que foram localizadas contas bancárias em 10 instituições financeiras diferentes. “Em sua maioria, as contas era titularizadas por indivíduos residentes em comunidades do Rio de Janeiro. Isso foi mais uma estratégia dos criminosos na tentativa de direcionar a investigação para o RJ, quando em verdade eles estavam sediados em SP”, disse.

O inquérito indiciou 61 pessoas pelos crimes de participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e dezenas de fraudes eletrônicas com penas em abstrato somadas que podem alcançar mais de 30 anos de prisão.