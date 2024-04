Polícia Civil faz perícia na sede do União Brasil no Pará, suposto alvo de ataque a tiros Ao menos três marcas que seriam de balas foram encontrados nessa segunda-feira em janelas do prédio, que fica em Belém

Janelas apareceram com supostas marcas de tiros (União Brasil/Divulgação — 22.4.2024)

A Polícia Civil está periciando nesta terça-feira (23) a sede do União Brasil no Pará com equipes de balística e de local de crime. O endereço, em Belém, teria sido alvo de ao menos três tiros disparados com arma de fogo na madrugada dessa segunda-feira (22). Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, que preside a sigla no estado, foram identificadas marcas de balas nas janelas.

“O União Brasil permanece firme em suas convicções de defesa do Estado Democrático de Direito, do desenvolvimento econômico e social do país e do bem-estar dos paraenses e de todos os brasileiros”, declarou.

No fim de semana, Sabino esteve no Pará para participar de eventos partidários. O ministro visitou oito municípios do estado anunciando pré-candidaturas do partido a prefeituras.

Leia o comunicado do União Brasil sobre o episódio

O Diretório Estadual do União Brasil em Belém do Pará foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (22). A sede do Partido, localizada à Rua Ferreira Cantão, no Bairro Campina, amanheceu com marcas de tiros nas janelas.

A Polícia Federal já foi acionada para dar inícios às investigações sobre a autoria e motivação deste ato que atenta não apenas contra a segurança dos cidadãos, mas contra a democracia.

Celso Sabino — Presidente Estadual do União Brasil no Pará