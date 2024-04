Luciano Bivar chama novo presidente do União Brasil de psicopata Ex-presidente do partido, deputado fala em ficção hollywoodiana ao comentar incêndio criminoso na casa de Antônio Rueda

Luciano Bivar chamou Antônio Rueda de psicopata (Recordtv)

O ex-presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar, chamou o atual presidente do partido, Antônio Rueda, de psicopata, nesta sexta-feira (5). Bivar é o principal suspeito pelo incêndio na casa de veraneio de Rueda em Pernambuco. A perícia da polícia científica do estado aponta que o incêndio foi criminoso.

"Todo psicopata é afeito a uma ficção hollywoodiana", disse Bivar à RECORD, ao se referir a Rueda. "É absolutamente natural que nossas instituições têm que verificar, principalmente tratado-se de um membro do parlamento brasileiro", concluiu. A reportagem entrou em contato com a assessoria do União Brasil, que informou que não vai se manifestar.

Em 11 de março deste ano, a casa de praia de Antônio Rueda foi incendiada. A residência fica localizada na praia do Toquinho, próximo à Porto de Galinhas (PE). Devido aos danos causados pelo fogo, a polícia não conseguiu identificar material genético ou a digital do autor no interior da residência. Não houve feridos.

O incêndio ocorreu na esteira das disputas internas pelo controle do União Brasil. A disputa entre eles teria sido motivo de ameaças à família de Rueda, que chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Bivar.

Os líderes do partido tratam o incidente como crime político. Se confirmada a participação de Bivar no episódio, o parlamentar poderá ser expulso da legenda. A assessoria do União Brasil e do presidente do partido, Antônio Rueda, não quiseram se manifestar sobre o caso. O espaço segue aberto.