Polícia Federal faz buscas para apurar ameaças ao presidente do partido União Brasil

Antônio Rueda é o atual presidente da sigla (Reprodução/Record Brasília)

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (7) cinco mandados de busca e apreensão no âmbito das investigações sobre ameaças sofridas pelo presidente nacional do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, e da irmã dele, Maria Emília Rueda. Segundo as informações da corporação, as investigações ficaram, inicialmente, a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal, mas a competência foi repassada ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Todas as buscas foram feitas no interior de Pernambuco, mas os endereços completos e os nomes dos alvos não foram divulgados. A investigação tenta esclarecer as causas e os possíveis responsáveis por um incêndio que atingiu, em março, as casas do presidente do partido e da irmã, que também é tesoureira-geral da sigla. Os imóveis ficam na praia de Toquinho, no município de Ipojuca, no litoral sul do estado.

Relembre

A Executiva do União Brasil afastou em março o então presidente do partido, Luciano Bivar, do cargo. Por ser vice-presidente, Rueda assumiu o posto máximo da legenda. Foram 11 votos a favor da remoção do cargo, 5 contra e uma abstenção, do próprio Bivar.

Bivar é acusado de planejar os incêndios, mas o parlamentar nega. Rueda alega receber ameaças de morte de Bivar, que, segundo a defesa do presidente recém-eleito, tem uma casa no mesmo condomínio dos imóveis incendiados.

O ex-presidente do partido acusa a mulher de Rueda de roubar notas de dólar e libra esterlina, que estavam guardadas no cofre de um apartamento do deputado em Miami, nos Estados Unidos. Segundo ele, Rueda pediu a senha do cofre para guardar joias quando se hospedou no imóvel, em 2022.