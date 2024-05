Polícia pode pedir antecipação de provas em casos de violência contra crianças Decisão do STF reconhece trecho da Lei Henry Borel, para enfrentamento da violência doméstica contra menores, mas faz ressalva à autonomia do MP

Delegados podem solicitar audição de testemunhas (Reprodução/Agente Gonzaga/Ascom/PCDF - 16/05/2024)

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que delegados de polícia podem solicitar ao MP (Ministério Público) que antecipe a produção de provas em casos de violência que envolvam crianças e adolescentes. Isso inclui procedimentos como ouvir vítimas, testemunhas e outros estágios da investigação penal. A decisão foi tomada por unanimidade em julgamento virtual relatado pelo ministro Luiz Fux.

A ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7192 questionava um trecho da Lei 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel. A disputa foi pela intepretação do termo “requisitar”, escrito na lei. Segundo a argumentação da autora da ação, a Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), essa possibilidade contrariaria as atribuições do Ministério Público previstas na Constituição Federal e prejudicaria a autonomia e independência da instituição.

Apesar disso, o ministro Fux manteve o instrumento em seu voto, mas esclareceu que o termo “requisitar” deve ser entendido como uma solicitação, sem que haja imposição por parte da polícia ao Ministério Público. Assim, o entendimento foi pela manutenção da possibilidade de a polícia provocar a produção de provas, mas sem uma vinculação que invadiria as competências do MP, conforme argumentou o relator.

Combate à violência contra crianças e adolescentes

Nomeada após a morte por espancamento de um menino de quatro anos no Rio de Janeiro, a Lei Henry Borel estabelece mecanismos específicos para o enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Ela também considera crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos de idade.