Polícia prende 15 pessoas por golpes em plataformas de relacionamento Grupo atraia vítimas e depois as ameaçava pedindo dinheiro; somente no DF, 20 pessoas registraram denúncia

Grupo ameaçava familiares das vítimas (PCDF/Divulgação - 23.05.2024)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 15 pessoas por golpes em plataformas de relacionamento. Outros sete seguem foragidos. A operação cumpriu 22 mandados de prisão e busca e apreensão em Recife (Pernambuco), Itabaiana (Paraíba) e Campinas (São Paulo). Somente no DF, foram identificadas 20 vítimas do grupo.

A polícia também bloqueou as contas bancárias dos envolvidos e apreendeu celulares em presídios, de onde alguns membros da quadrilha comandavam a operação. De acordo com as investigações, o grupo atraías as vítimas em plataformas de relacionamento e depois os ameaçavam exigindo transferências bancárias.

Eles diziam que eram membros de facção e marido das mulheres com quem as vítimas tinham conversado. O grupo também ameaçava de morte os familiares e enviavam imagens de armas de fogo para intimidar as vítimas.

Segundo a polícia, no esquema, alguns membros chegaram a movimentar mais de R$ 1 milhão em três meses. Os criminosos já têm longas passagens pela polícia por roubo a banco, roubo a correio e homicídios. Os envolvidos responderão por extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a 28 anos.