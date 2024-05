Polícia prende homem de 18 anos por divulgar vídeos íntimos de menor de idade

Brasília |Do R7, em Brasília

Homem de 18 anos divulgou vídeos de adolescente (PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 18 anos acusado de divulgar vídeos íntimos de uma menina de 13 anos. Segundo informações, o homem teria namorado a vítima durante um curto período e a induzido a enviar fotografias e vídeos íntimos. Depois do término, com perfis falsos, ele divulgou os vídeos nas redes sociais.

A Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do homem no Itapoã, onde foi apreendido o celular em que ele guardava as fotografias e vídeos da vítima.

O investigado foi preso em flagrante pelo armazenamento do material e pode ser condenado a até quatro anos de prisão. O homem chegou a dizer para a polícia que divulgou as imagens para que a vítima aprendesse a nunca mais enviar fotos íntimas para ninguém.

Suspeito de estupro

Nesta quarta-feira (8), policiais do DF prenderam outro homem, de 47 anos, suspeito de estuprar uma adolescente em Sobradinho II. O crime aconteceu em 30 de março deste ano. A vítima, amiga da filha do suspeito, foi violentada pelo homem em sua própria casa. No entanto, após a denúncia do crime, o agressor tentou fugir e se escondeu em Patos de Minas, em Minas Gerais.

Com o mandado de prisão, os policiais civis do DF, em parceria com a polícia civil de Minas, conseguiram encontrar o suspeito e o prenderam. Ele foi trazido para o DF e pode pegar a 15 anos de prisão.