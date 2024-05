Brasilienses se mobilizam para arrecadar doações às vítimas das enchentes no RS Na Base Aérea de Brasília, carros fizeram fila nesta semana para doar alimentos e itens diversos; confira outros pontos de coleta no DF

Base Aérea de Brasília recebe doações para o RS (Edis Henrique Peres/R7 - 08/05/2024)

Uma rede de solidariedade mobilizou os moradores do Distrito Federal e da região do Entorno a arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira (8), carros fizeram fila em frente à Base Aérea de Brasília, um dos locais que recebe alimentos e diversos itens. Um dos responsáveis pela recepção dos produtos, capitão Breno, disse ao R7 (veja no vídeo abaixo) que o espaço já deve ter recebido cerca de 170 toneladas de alimentos, roupas e outros artigos.

“Recebemos um volume muito expressivo. O pessoal de Brasília está muito imbuído nesta campanha, e as doações já ultrapassaram nossas expectativas”, afirma o capitão. A prioridade neste momento são para produtos como colchões, alimentos não perecíveis, roupas de cama e banho, cobertores, água potável e ração para animais.

O oficial do Exército orienta a população a identificar os pacotes que serão entregues, informando os produtos que têm dentro de cada um. “Se é roupa feminina ou masculina, por exemplo. Os calçados também precisam estar amarrados juntos, para que não se percam. Outros itens podem ser entregues em pacotes de armazenamento, o que facilita a palatização para colocar na aeronave”, explicou.

Veja itens necessários:

alimentos não perecíveis;

colchões;

água potável;

roupas de cama;

toalhas de banho;

cobertores;

material de higiene pessoal e limpeza;

leite em pó;

rações para animais;

cestas básicas;

absorventes;

roupas íntimas;

mamadeiras e bicos;

fraldas infantis e geriátricas; e

calçados.

A brasiliense Isabela Barreto, 37 anos, se mobilizou para a doação e fez vaquinhas com amigas, colegas de trabalho e moradores do condomínio onde mora para arrecadar os itens.

“A gente nunca sabe se poderia ser a gente. São pessoas que não conhecemos, mas é bonito olhar a força dos brasileiros doando. É importante esse espírito de solidariedade que temos um com o outro.” (Isabela Barreto, 37 anos, brasiliense que se mobilizou para fazer doações ao RS)

Quem também se mobilizou foi Désio Bruno, de 76 anos, que junto com a neta e a filha entregou fardos de água na base aérea. “É um prazer muito grande fazer essa doação, é a prática do amor ao próximo. Solidariedade faz parte da vida da gente”, afirma.

Mas ls produtos doados não se restringem aos seres humanos. Maria Alice, 70 anos, entregou rações para animais na tarde dessa quarta (8). “Eu sempre lembro dos animais. É minha causa. E acho importante a gente se atentar mais, porque há um tempo nem se falaria dos animais, e hoje estavamos atentos a isso. Minha opção por trazer justamente comida para eles é que o ser humano já recebe um volume maior de doações”, reforçou.

Outros pontos de coleta de doações

Além da Base Aérea, outros pontos na capital do DF estão recebendo doações. Confira:

Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do DF ( confira os endereços neste link )

) Anexo do Palácio do Buriti (salas 104 e 900, no Eixo Monumental, das 8h às 18h)

OAB-DF: a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos e suprimentos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

MPDFT: o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios receberá doações durante o seminário “Extremos climáticos e desastres no DF”, entre 6 e 9 de maio, para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Serão aceitos cobertores, travesseiros, colchonetes, sacos para lixo, material de limpeza e alimentos não perecíveis.

TCDF: em parceria com o Ministério Público e a Associação de Servidores, o Tribunal de Contas do Distrito Federal está organizando uma campanha de arrecadação de doações para as famílias afetadas pelas enchentes. O ponto de coleta está localizado no Salão Negro do Edifício-Sede do TCDF.

CLDF: a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai receber, a partir desta quinta (9), doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ponto de coleta vai funcionar das 8h às 19h, na entrada principal do prédio, em sistema drive-thru.

Dicas para doar corretamente roupas:

Evite doar roupas que você não usa mais. Priorize peças confortáveis e funcionais, deixando de lado biquínis e sapatos de salto alto, que não serão úteis no momento e podem atrapalhar a triagem dos voluntários;

Certifique-se de que as roupas, cobertores e lençóis estejam limpos e prontos para uso. As pessoas afetadas pelas chuvas podem não ter condições de higienizar os itens antes de utilizá-los.

Identifique as sacolas de doação, indicando se contêm roupas masculinas, femininas ou infantis; e

Não doe sapatos danificados ou sem sola. Mantenha os pares juntos em uma sacola ou amarre os cadarços, para evitar que se percam.