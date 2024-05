Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

Adolescente de 17 anos esfaqueia estudante em colégio no Distrito Federal Discussão entre alunos aconteceu na tarde desta quarta durante intervalo; vítima foi levado ao hospital pelo corpo de bombeiros

Aluno recebeu alta do hospital

Uma briga entre dois adolescentes de 17 anos terminou em esfaqueamento no Distrito Federal na tarde desta quarta-feira (9). O caso aconteceu por volta das 15h, no Centro de Ensino Médio 05, em Taguatinga. Segundo informações da Secretaria de Educação, os dois alunos, durante intervalo das aulas, começaram uma discussão e um acabou ferindo o outro. A vítima foi levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e o agressor encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, que investiga o caso.

Em nota, a Secretaria de Educação do DF disse que “assim que a direção da escola tomou conhecimento do ocorrido, acionou os responsáveis pelo estudante e as autoridades competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros e o Batalhão Escolar, para prestar atendimento à situação”.

“A escola está comprometida em acompanhar o caso e oferecer todo o suporte necessário às famílias dos envolvidos. Vale ressaltar que o estudante já recebeu alta e passa bem”, afirma.

A pasta também destacou o repúdio a “qualquer forma de violência, seja dentro ou fora do ambiente escolar, e reafirma seu compromisso em colaborar com as autoridades para esclarecer os fatos e fornecer apoio às partes envolvidas, visando garantir a segurança e integridade da comunidade escolar”.