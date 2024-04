Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem termina nesta sexta Candidatos devem ficar atentos ao cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio e realizar a inscrição na Página do Participante

Prazo para pedir isenção da taxa acaba nesta sexta Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Os candidatos que pretendem pedir isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 ou justificar ausência na edição de 2023 têm até as 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (26) para fazer a solicitação pela Página do Participante. De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), após essa etapa, os participantes devem ficar atentos ao cronograma da prova, pois a aprovação dos procedimentos não garante a participação no Enem 2024. Os interessados deverão realizar a inscrição em seguida na Página do Participante.

Têm direito à gratuidade:

• o estudante matriculado na 3ª série do ensino médio em escola pública;

• quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; e

• pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com registro no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal).

O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem será divulgado no dia 13 de maio. O período de recursos para quem teve o pedido negado será de 13 a 17 do mesmo mês.

Deve realizar o procedimento o participante que conseguiu a isenção da taxa de inscrição no Enem 2023, mas faltou aos dois dias de aplicação e deseja pedir isenção na edição de 2024.

Para fazer a prova de graça, é preciso justificar a ausência

O participante que não compareceu aos dois dias de Enem em 2023 precisa justificar a ausência para fazer o Enem 2024 de forma gratuita. O período para isso também se encerra nesta sexta-feira.

As regras que tratam da justificativa de ausência e da isenção foram estabelecidas em edital, disponível no portal do Inep . Os procedimentos devem ser feitos pela Página do Participante, com o login único do Gov.br . Quem não lembra a senha da conta, pode recuperá-la a partir das orientações da própria plataforma.

Pé-de-Meia

O estudante da 3ª série do ensino médio (de escola pública) que comparecer aos dois dias de Enem 2024 (incluindo eventual reaplicação) terá direito ao incentivo de R$ 200. O valor será depositado, após a conclusão dessa etapa, na conta-poupança em que o aluno recebe os demais incentivos do programa.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Instituições de ensino superior públicas e privadas utilizam a prova para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior no país europeu.