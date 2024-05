PRF registra 61 pontos de interdição em rodovias federais no Rio Grande do Sul Ministro dos Transportes afirmou que 600 profissionais atuam no trabalho de recuperação das rodovias que foram danificadas

Alto contraste

A+

A-

Estragos provocados pelas chuvas no RS (Gustavo Mansur/ Palácio Piratini)

A Polícia Rodoviária Federal informou neste sábado (4) que 61 pontos de rodovias federais no Rio Grande do Sul apresentam interdição em razão das fortes chuvas que atingem o estado . Deste montante, 56 bloqueios foram totais e 5, parciais. A corporação detalhou, ainda, que 27 interdições já foram finalizadas. Para atuar na recuperação de rodovias danificadas, o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou o emprego de 600 profissionais.

“Nós estamos trabalhando sobretudo para corrigir uma avaria que foi feita em uma ponte próxima a Santa Maria, na BR-392, e também aquele arrastamento da estrada, em Eldorado do Sul, na BR-290, para garantir o acesso da capital até a região central do estado. Além disso, estamos trabalhando para liberar as novas pontes sobre o Rio dos Sinos, que vai ser muito importante para facilitar o acesso da capital até à região serrana do estado Rio Grande do Sul, que também foram muito atingidas”, detalhou Renan Filho.

O ministro também acompanha o reboque de duas embarcações que colidiram com a Ponte do Guaíba e destacou que elas devem ser removidas nas próximas horas. O ministério trabalha com auxílio da Marinha nesta ação.

Em relação aos aeroportos do estado gaúcho, dos 12 terminais, apenas o de Porto Alegre está parado. A previsão é de que ele volte a operar na segunda-feira (6), segundo informou a operadora do aeroporto ao Ministério de Portos e Aeroportos.